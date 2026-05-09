أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تعكس استراتيجية مجموعة أورنج “الثقة في المستقبل”

وطنا اليوم-اختتمت أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا (OMEA) مؤتمراً صحفياً رفيع المستوى في مدينة الدار البيضاء (كازابلانكا) بالمملكة المغربية، وذلك بحضور نخبة من قيادات مجموعة أورنج، وممثلي الشركات التابعة لها، من ضمنهم أورنج الأردن. وخلال الحدث، استعرضت المجموعة أولوياتها الاستراتيجية وخططها المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة ضمن استراتيجية “الثقة في المستقبل”، التي ترسم ملامح المرحلة القادمة للنمو وتسريع التحول الرقمي في المنطقة.

وقد عُقد المؤتمر بمشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة أورنج، كريستل هايدمان، ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا، المهندس ياسر شاكر، وبحضور كوكبة من الإعلاميين والصحفيين، تأكيداً على الأهمية المتزايدة لدور هذا النطاق الجغرافي كمحور رئيسي في استراتيجية أورنج العالمية للابتكار الرقمي.

ويستند هذا التوجه الاستراتيجي على الدور المحوري الذي تلعبه شركة أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا كأحد المحركات الرئيسية لنمو المجموعة عالمياً، حيث تنتشر عملياتها في 17 دولة، ويعمل لديها نحو 18 ألف موظف لخدمة 179 مليون زبون. كما تحتل المنطقة موقعاً ريادياً في معظم أسواقها، بما في ذلك المرتبة الأولى في 10 دول، فيما بلغت الإيرادات 8.4 مليار يورو في عام 2025 بنسبة نمو بلغت 12.2%، مما يجعلها أحد أبرز المساهمين في نمو إيرادات مجموعة أورنج.

كما عرضت المجموعة خارطة طريقها الاستراتيجية ضمن خطة “الثقة في المستقبل”، والتي ترتكز على Customer Intimacy، وInnovative Growth، وExcellence at Scale. ويشمل ذلك مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدم، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، إلى جانب تنمية مصادر الإيرادات في كل من قطاعي الشركات (B2B) والأفراد (B2C). ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة المجموعة لتطوير نماذج متكاملة تجمع بين خدمات الاتصالات والخدمات المالية والرقمية، بما يسهم في ترسيخ القيمة على المدى الطويل. ويستند ذلك إلى التزام الشركة الراسخ تجاه الموظفين، والمجتمع، والبيئة، والذي يشكل الركيزة الأساسية التي تقوم عليه استراتيجية المجموعة.

