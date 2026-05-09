ين الحقيقة والإشاعة… هل خسر الأردن جزءاً من حركة الترانزيت؟

وطنا اليوم- خاص- تداول ناشطون على منصة “إكس” مقطع فيديو ومنشورات تزعم أن شاحنات سورية فضّلت العبور باتجاه العراق عبر طريق التنف، بدلاً من المرور عبر الأراضي الأردنية، بسبب ما وُصف بفرض مبالغ مالية غير قانونية على المعابر الحدودية.

وبحسب ما ورد في المنشورات المتداولة، فإن الأمر ـ إن صحّت هذه الروايات ـ قد ينعكس سلباً على قطاع الترانزيت والنقل والخدمات المرتبطة به داخل الأردن، بما يحمله ذلك من آثار اقتصادية مباشرة.

وفي ظل الانتشار الواسع لهذه المزاعم، يبقى السؤال المطروح:

ما مدى دقة هذا المحتوى المتداول؟ وهل لدى الجهات الحكومية توضيح رسمي للرأي العام حول حقيقة ما يجري على المعابر الحدودية؟

الرأي العام اليوم بحاجة إلى معلومات واضحة وشفافة، خصوصاً في القضايا التي تمس سمعة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة الإقليمية.