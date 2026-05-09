الدكتور الرواضية يشارك في مؤتمر “التعليم نحو المستقبل” في العقبة

41 دقيقة ago
د. الرواضية : فرع الجامعة الأردنية في العقبة يعزز حضوره الاكاديمي ودوره في مواكبة مهن المستقبل

وطنا اليوم- العقبة – عمر الصمادي … شارك رئيس فرع الجامعة الأردنية في العقبة الأستاذ الدكتور صالح الرواضية في أعمال المؤتمر الدولي “التعليم نحو المستقبل: مهن المستقبل”، الذي تستضيفه مدينة العقبة بمشاركة واسعة من الاكاديميين والخبراء وصناع القرار من داخل الأردن وخارجه.

وتأتي مشاركة الجامعة الأردنية في إطار حرصها على تعزيز دورها الريادي في تطوير العملية التعليمية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة واحتياجات سوق العمل.

وأكد الرواضية أن المؤتمر يشكل منصة علمية وفكرية مهمة لتبادل الخبرات والتجارب واستشراف مستقبل التعليم، مشيرا إلى أهمية تطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يعزز من قدرة الطلبة والخريجين على المنافسة والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد المعرفي.

ويناقش المؤتمر، الذي تمتد أعماله على مدار ثلاثة أيام، عددا من المحاور الرئيسية المتعلقة بمستقبل التعليم، ومتطلبات سوق العمل، والمهارات المستقبلية، إلى جانب دور المؤسسات التعليمية في إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية العالمية.

كما تضمن المؤتمر جلسات علمية متخصصة وورش عمل ركزت على التعليم الرقمي، والابتكار، وريادة الأعمال، والتعليم المهني والتقني، بهدف تطوير مخرجات التعليم وتعزيز جاهزية الشباب للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.


