الأمن : نتابع فيديوهات أخرى مسيئة لنادي رياضي ومثيرة للفتن

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام أنها تتابع مقاطع فيديو أخرى مسيئة لنادٍ رياضي ومثيرة للفتن، بهدف القبض على من ظهروا فيها.

ودعت المديرية الجميع إلى ضبط النفس، والتحلي بالروح الرياضية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي إساءة أو سلوك أو منشورات تهدف إلى إثارة الفتنة أو النعرات بين مكونات المجتمع.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به الرئيس في تصوير ونشر الفيديو المسيء لناد رياضي ، وبوشرت التحقيقات معه لتحديد هوية باقي الشركاء.

وكانت مديرية الأمن العام، أكدت الجمعة، أن الأمن الوقائي ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية يتابعان التحقيق في فيديو جرى نشره وتضمّن إساءة لأحد الأندية الأردنية، وإثارة للفتنة والنعرات بين مكونات المجتمع الأردني.