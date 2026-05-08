بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن : نتابع فيديوهات أخرى مسيئة لنادي رياضي ومثيرة للفتن

ساعتين ago
الأمن : نتابع فيديوهات أخرى مسيئة لنادي رياضي ومثيرة للفتن

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام أنها تتابع مقاطع فيديو أخرى مسيئة لنادٍ رياضي ومثيرة للفتن، بهدف القبض على من ظهروا فيها.
ودعت المديرية الجميع إلى ضبط النفس، والتحلي بالروح الرياضية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي إساءة أو سلوك أو منشورات تهدف إلى إثارة الفتنة أو النعرات بين مكونات المجتمع.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به الرئيس في تصوير ونشر الفيديو المسيء لناد رياضي ، وبوشرت التحقيقات معه لتحديد هوية باقي الشركاء.
وكانت مديرية الأمن العام، أكدت الجمعة، أن الأمن الوقائي ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية يتابعان التحقيق في فيديو جرى نشره وتضمّن إساءة لأحد الأندية الأردنية، وإثارة للفتنة والنعرات بين مكونات المجتمع الأردني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:44

وفاة عبد الوهاب الدكالي.. قامة فنية خالدة تغيب عن المشهد

20:29

مواقع التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وتهديد الوحدة الوطنية

20:26

الأردني الحراحشة يفوز بعضوية مجلس بلدي في لندن

20:06

مفوضة أوروبية: إجراءات بقيمة 160 مليون يورو لدعم اللاجئين في الأردن

19:54

إنزلاق لبناني و تفاؤل أمريكي

19:27

منتدى المستقبل الثّقافيّ يحتفي بإشهار مدارات نقدية في التلقي والتأويل بالتّعاون مع دارة المشرق للفكر والثّقافة

19:22

الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا

19:11

خطة أمنية لضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة

19:07

ارتفاع ملموس بأعداد زوار المواقع الأثرية والسياحية بالمملكة مقارنة بالعام الماضي

17:47

لقاء يبحث تحديات قطاع المطاعم والسياحة وسبل دعمه وتعزيز تعافيه

17:38

جميعهم ينتظرون تدخل ربّ السماء”

17:30

*الفَليلة ثلثين المراجل:* *عندما يدفع العامل ثمن هروب المستثمر*

وفيات
وفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النموره