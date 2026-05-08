بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا

3 دقائق ago
الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا

وطنا اليوم:قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، قصي بني مصطفى، إن أسعار الغذاء عالميًا شهدت ارتفاعات نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية، إلا أن الأسعار في الأردن ما تزال مستقرة تقريبًا على مستويات شبه طبيعية.
وأضاف بني مصطفى الجمعة، أن الارتفاع الذي لاحظه المواطن شمل بشكل خاص اللحوم والزيوت النباتية، نتيجة تعدد مصادر هذه المواد، وارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار الوقود.
وأشار إلى أن بعض الدول المصدرة، مثل البرازيل، تستخدم الزيوت النباتية لإنتاج الإيثانول، مما زاد الطلب عليها وأسعارها محليًا.
أما اللحوم الحمراء، فارتفعت أسعارها بسبب زيادة تكاليف الأعلاف وارتفاع الطلب من دول مثل الجزائر والمغرب، إضافة إلى تأثير حركة الطيران على استيراد اللحوم من المناشئ الأساسية مثل رومانيا.
وأكد بني مصطفى أن الأردن يعتمد سياسة تنويع سلاسل الإمداد لضمان استقرار السوق المحلي.
بدورها، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل 2026 إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية نتيجة الحرب الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة.
وذكرت الفاو أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية وصل إلى 130.7 نقطة بزيادة 1.6 % عن مارس، فيما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.9 %، بينما ارتفعت أسعار الحبوب 0.8 % فقط، وأسعار اللحوم 1.2 %، في حين انخفضت أسعار السكر 4.7 %.
وأشارت الفاو إلى توقع انخفاض مساحات زراعة القمح في 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف الأسمدة، لكنها رفعت تقديرات إنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.040 مليار طن، بزيادة 6 % عن العام السابق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:11

خطة أمنية لضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة

19:07

ارتفاع ملموس بأعداد زوار المواقع الأثرية والسياحية بالمملكة مقارنة بالعام الماضي

17:47

لقاء يبحث تحديات قطاع المطاعم والسياحة وسبل دعمه وتعزيز تعافيه

17:38

جميعهم ينتظرون تدخل ربّ السماء”

17:30

*الفَليلة ثلثين المراجل:* *عندما يدفع العامل ثمن هروب المستثمر*

16:54

صدور قانون معدل لقانون السير لسنة 2026

16:48

الجيش الأمريكي يقصف ناقلات نفط فارغة عائدة إلى إيران

16:19

في الخنادق لا الفنادق .. فيديو نعي زوجة خليل الحية لابنها يتصدر المنصات

15:55

الأمن العام : أعلى درجات الجاهزية لتأمين مباراة الحسين والفيصلي

15:20

المشتبه به الرئيسي بتصوير ونشر فيديو مسيء لنادٍ رياضي بقبضة الأمن

15:16

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات

15:13

عزنا محمد .. عمل فني إماراتي وطني

وفيات
وفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النموره