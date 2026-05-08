الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا

وطنا اليوم:قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، قصي بني مصطفى، إن أسعار الغذاء عالميًا شهدت ارتفاعات نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية، إلا أن الأسعار في الأردن ما تزال مستقرة تقريبًا على مستويات شبه طبيعية.

وأضاف بني مصطفى الجمعة، أن الارتفاع الذي لاحظه المواطن شمل بشكل خاص اللحوم والزيوت النباتية، نتيجة تعدد مصادر هذه المواد، وارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار الوقود.

وأشار إلى أن بعض الدول المصدرة، مثل البرازيل، تستخدم الزيوت النباتية لإنتاج الإيثانول، مما زاد الطلب عليها وأسعارها محليًا.

أما اللحوم الحمراء، فارتفعت أسعارها بسبب زيادة تكاليف الأعلاف وارتفاع الطلب من دول مثل الجزائر والمغرب، إضافة إلى تأثير حركة الطيران على استيراد اللحوم من المناشئ الأساسية مثل رومانيا.

وأكد بني مصطفى أن الأردن يعتمد سياسة تنويع سلاسل الإمداد لضمان استقرار السوق المحلي.

بدورها، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل 2026 إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية نتيجة الحرب الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وذكرت الفاو أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية وصل إلى 130.7 نقطة بزيادة 1.6 % عن مارس، فيما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.9 %، بينما ارتفعت أسعار الحبوب 0.8 % فقط، وأسعار اللحوم 1.2 %، في حين انخفضت أسعار السكر 4.7 %.

وأشارت الفاو إلى توقع انخفاض مساحات زراعة القمح في 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف الأسمدة، لكنها رفعت تقديرات إنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.040 مليار طن، بزيادة 6 % عن العام السابق.