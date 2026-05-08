الجيش الأمريكي يقصف ناقلات نفط فارغة عائدة إلى إيران

وطنا اليوم:نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي شن اليوم ضربات على ناقلات نفط فارغة حاولت كسر الحصار على إيران.

وأضاف أن ناقلات النفط المستهدفة هي سفن ضخمة فارغة كانت تحاول العودة إلى إيران.

ظهرت ناقلة النفط الإيرانية “حسناء” وراء خط الحظر الأمريكي بعد أيام على إعلان القوات الأمريكية استهدافها بطائرات مقاتلة أقلعت من حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن”.

الى ذلك تمكنت ثلاث ناقلات نفط إيرانية فارغة من اختراق خط الحظر البحري الأمريكي والعودة لإيران عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لباكستان، وقادرة مجتمعة على حمل 5 ملايين برميل.

وذكر حساب تتبع حركة السفن في البحر “تانكر تراكرز”: “على مدار اليومين الماضيين، تمكنت ثلاث ناقلات نفط إيرانية تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NITC)، وهي فارغة من الحمولة، من اختراق خط الحظر البحري الأمريكي بعد أن شقت طريقها عائدة إلى إيران عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) لباكستان”.

وأضاف: “تم التأكيد على أنه تم رصد اثنتين من الناقلات الثلاث عبر صور الأقمار الاصطناعية، بينما ظهرت الثالثة (وهو أمر غير مؤكد) ليلة أمس على نظام التعريف الآلي (AIS) قبالة ساحل شيناص في عُمان، على بعد نحو 254 ميلاً بحريا (470 كم) غرب خط الحظر. اسمها “حسناء” (HASNA) (رقم التسجيل: 9212917)”.

وأردف: “يُرجى ملاحظة أننا لا نزال ننتظر التأكيد البصري لوجود السفينة “حسناء”. تمت مشاركة هويات الناقلتين الأخريين اللتين تم تحديدهما بصريا مع عملائنا”.

وقد جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” بتاريخ 6 مايو الجاري: “بعد فشل طاقم سفينة حسناء في الامتثال للتحذيرات المتكررة، قامت القوات الأمريكية بتعطيل دفة الناقلة بإطلاق عدة طلقات من مدفع عيار 20 ملم من طائرة إف/إيه-18 سوبر هورنت التابعة للبحرية الأمريكية، والتي أقلعت من حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن. لم تعد حسناء تبحر في طريقها إلى إيران.”