المشتبه به الرئيسي بتصوير ونشر فيديو مسيء لنادٍ رياضي بقبضة الأمن

وطنا اليوم:ألقت كوادر الأمن العام القبض على المشتبه به الرئيس في تصوير ونشر الفيديو المسيء للنادي الرياضي الأردني، وبوشرت التحقيقات معه لتحديد هوية باقي الشركاء.

وقالت المديرية في بيان سابق إن كوادر الأمن الوقائي ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية يتابعان التحقيق في فيديو جرى نشره، وحمل إساءة لأحد الأندية الأردنية، ويثير الفتنة والنعرات بين مكونات المجتمع الأردني.