عزنا محمد .. عمل فني إماراتي وطني

عزنا محمد

أشعار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

الحان وغناء عبد الرحمن الجنيد

أغنية «عزنا محمد» هي عمل فني إماراتي وطني؛ من كلمات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الحان وغناء الفنان عبدالرحمن الجنيد. تحتفي الأغنية بمسيرة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتُعد إضافة بارزة للأرشيف الغنائي الخليجي.

أطلق الفنان والملحن عبدالرحمن الجنيد أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية وطنية تحمل عنوان «عزنا محمد». يأتي هذا العمل متوجاً بأشعار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بينما تولى الفنان عبدالرحمن الجنيد مهام التلحين والغناء والرؤية الموسيقية للعمل.

تتويجاً لأهمية العمل وقيمته الوطنية، تجسد أغنية «عزنا محمد» وثيقة ثقافية تتجاوز التسجيل الموسيقي لتعبر عن الهوية الجمعية لدولة الإمارات. وتكتسب الأغنية قيمتها من مصدرها الشعري النادر الذي يمزج بين المعجم الشعبي الإماراتي الأصيل والبعد الاستراتيجي الوطني، محتفية بمسيرة القيادة وثبات هوية الوطن بين الأمم.

تجسد كلمات أغنية «عزنا محمد» مشاعر وطنية راسخة يعيشها المواطن الإماراتي، وتعكس بوضوح الفخر والاعتزاز بالزعيم الذي يشكل رمزاً للعزة والمنعة والحكمة. تعتمد القصيدة المنتمية لمدرسة الشعر النبطي الخليجي على المفردة الأصيلة، وهو ما ينعكس في مقاطع القصيدة:

عزنا محمد ذرانا عسى عمره مديد

دام عزه نعتزي به نهار النايبات

نادر بالفعل وعزومنا بفعله تزيد

في مطاليب العلا والشموخ النايفات

العضيد القايد النادر ونعم العضيد

به نكيد خصومنا والبيارق عاليات

سامعين وطايعين الأمر فيما يريد

كلنا في طوع يمناه زبن العاديات

تم الإطلاق الرسمي لأغنية «عزنا محمد» عبر المنصات الرسمية للفنان عبدالرحمن الجنيد. ويتوفر العمل الفني حالياً للاستماع والتحميل عبر كافة المنصات الرقمية المتخصصة في الموسيقى، بالإضافة إلى بثه عبر المحطات الإذاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج، والوطن العربي.

للاستماع إلى الأغنية عبر المنصات الرسمية:

https://www.youtube.com/watch?v=SwerQgS8rjc