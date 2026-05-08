بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

لقاء يبحث تحديات قطاع المطاعم والسياحة وسبل دعمه وتعزيز تعافيه

ساعتين ago
لقاء يبحث تحديات قطاع المطاعم والسياحة وسبل دعمه وتعزيز تعافيه

وطنا اليوم  – التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازي رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة، حيث جرى بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وخصوصا قطاعي الفنادق والمطاعم، في ظل تداعيات الاوضاع الاقليمية وتراجع الحركة السياحية.
واكد حمادة الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حمادة خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة اهمية العمل على دعم القطاع السياحي وتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار، مشيرا الى ان التراجع في اعداد السياح انعكس بشكل مباشر على اداء المنشآت السياحية.
واوضح حمادة في بيان صحفي اليوم انه جرى طرح مجموعة من المطالب والمقترحات الهادفة الى تحفيز القطاع، من بينها تسهيل اجراءات تصدير المنتجات التراثية الاردنية الى الخارج، بما يسهم في الترويج للمطبخ الاردني وفتح اسواق جديدة امامه، الى جانب دعم تصدير المنتجات الغذائية ذات الطابع المحلي.
كما جرى التأكيد على اهمية تعزيز مشاركة القطاع في المؤتمرات والمعارض السياحية الدولية التي تنظمها او تشارك فيها وزارة السياحة والاثار، وبالتنسيق مع السفارات الاردنية في الخارج، بما يتيح فرصا اوسع للترويج للمنشآت السياحية الاردنية.
وبين حمادة ان الوزير ححازين ابدى تفهما لمطالب القطاع، مؤكدا العمل على دراسة آليات دعم مشاركته في الفعاليات الخارجية، بما يسهم في تعزيز حضوره على المستويين الاقليمي والدولي.
واشار حمادة الى اهمية اطلاق حزمة من المحفزات للقطاع، من خلال عقد ورش عمل متخصصة تجمع ممثلي قطاع الفنادق والمطاعم، لبحث التحديات واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق، لافتا الى التوجه لعقد ورشة عمل قريبة لهذا الغرض.
وشدد حمادة على ضرورة تعزيز دور الاعلام في دعم القطاع السياحي، من خلال تقديم خطاب مهني ومتوازن يسلط الضوء على الفرص ونقاط القوة، وتجنب الرسائل السلبية التي قد تؤثر على صورة القطاع او ثقة المستثمرين والسياح.
ودعا حمادة الى توفير برامج تمويلية ميسرة للمنشآت السياحية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض ميسرة، بما يسهم في دعم استمرارية هذه المنشآت وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:22

الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا

19:11

خطة أمنية لضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة

19:07

ارتفاع ملموس بأعداد زوار المواقع الأثرية والسياحية بالمملكة مقارنة بالعام الماضي

17:38

جميعهم ينتظرون تدخل ربّ السماء”

17:30

*الفَليلة ثلثين المراجل:* *عندما يدفع العامل ثمن هروب المستثمر*

16:54

صدور قانون معدل لقانون السير لسنة 2026

16:48

الجيش الأمريكي يقصف ناقلات نفط فارغة عائدة إلى إيران

16:19

في الخنادق لا الفنادق .. فيديو نعي زوجة خليل الحية لابنها يتصدر المنصات

15:55

الأمن العام : أعلى درجات الجاهزية لتأمين مباراة الحسين والفيصلي

15:20

المشتبه به الرئيسي بتصوير ونشر فيديو مسيء لنادٍ رياضي بقبضة الأمن

15:16

الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات

15:13

عزنا محمد .. عمل فني إماراتي وطني

وفيات
وفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النموره