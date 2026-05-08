لقاء يبحث تحديات قطاع المطاعم والسياحة وسبل دعمه وتعزيز تعافيه

وطنا اليوم – التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازي رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة، حيث جرى بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وخصوصا قطاعي الفنادق والمطاعم، في ظل تداعيات الاوضاع الاقليمية وتراجع الحركة السياحية.

واكد حمادة الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حمادة خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة اهمية العمل على دعم القطاع السياحي وتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار، مشيرا الى ان التراجع في اعداد السياح انعكس بشكل مباشر على اداء المنشآت السياحية.

واوضح حمادة في بيان صحفي اليوم انه جرى طرح مجموعة من المطالب والمقترحات الهادفة الى تحفيز القطاع، من بينها تسهيل اجراءات تصدير المنتجات التراثية الاردنية الى الخارج، بما يسهم في الترويج للمطبخ الاردني وفتح اسواق جديدة امامه، الى جانب دعم تصدير المنتجات الغذائية ذات الطابع المحلي.

كما جرى التأكيد على اهمية تعزيز مشاركة القطاع في المؤتمرات والمعارض السياحية الدولية التي تنظمها او تشارك فيها وزارة السياحة والاثار، وبالتنسيق مع السفارات الاردنية في الخارج، بما يتيح فرصا اوسع للترويج للمنشآت السياحية الاردنية.

وبين حمادة ان الوزير ححازين ابدى تفهما لمطالب القطاع، مؤكدا العمل على دراسة آليات دعم مشاركته في الفعاليات الخارجية، بما يسهم في تعزيز حضوره على المستويين الاقليمي والدولي.

واشار حمادة الى اهمية اطلاق حزمة من المحفزات للقطاع، من خلال عقد ورش عمل متخصصة تجمع ممثلي قطاع الفنادق والمطاعم، لبحث التحديات واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق، لافتا الى التوجه لعقد ورشة عمل قريبة لهذا الغرض.

وشدد حمادة على ضرورة تعزيز دور الاعلام في دعم القطاع السياحي، من خلال تقديم خطاب مهني ومتوازن يسلط الضوء على الفرص ونقاط القوة، وتجنب الرسائل السلبية التي قد تؤثر على صورة القطاع او ثقة المستثمرين والسياح.

ودعا حمادة الى توفير برامج تمويلية ميسرة للمنشآت السياحية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، لتوفير قروض ميسرة، بما يسهم في دعم استمرارية هذه المنشآت وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو.