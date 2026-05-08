بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

منتدى المستقبل الثّقافيّ يحتفي بإشهار مدارات نقدية في التلقي والتأويل بالتّعاون مع دارة المشرق للفكر والثّقافة

ساعتين ago
منتدى المستقبل الثّقافيّ يحتفي بإشهار مدارات نقدية في التلقي والتأويل بالتّعاون مع دارة المشرق للفكر والثّقافة

وطنا اليوم:تحت رعاية معالي وزير الثّقافة السّابق الدّكتور صلاح جرّار، أقام منتدى المستقبل الثّقافي بالتّعاون مع دارة المشرق للفكر والثّقافة، مساء اليوم الأربعاء 6-5-2026، حفل إشهار كتاب “مدارات نقدية في التلقي والتأويل” للدّكتورة فداء أبو فردة، وذلك بحضور منتدى البيت العربيّ الثّقافيّ وممثّلي عددٍ من الهيئات الثّقافيّة، في المركز الثّقافيّ الملكيّ بالعاصمة الأردنيّة عمّان.

وفي كلمةٍ له، عبّر معالي الدّكتور جرّار عن اعتزازه برعاية هذا الحفل، مثمّنًا جهود منتدى المستقبل الثّقافيّ ودارة المشرق للفكر والثّقافة وجميع المنظّمين والمُشاركين.

وهنّأ معاليه الدّكتورة أبو فردة بصدور كتابها، مُقدّمًا رؤية حول المواضيع التي يتناولها الكتاب
وطرح عددًا من الأسئلة المرتبطة بمحاوره.

وشارك كلٌّ من الدّكتور راشد عيسى، وسالم الدّهام بورقةٍ نقديّةٍ لكتاب الدّكتورة أبو فردة
فيما أدارت الأديبة عنان محروس الحفل.

وفي الختام، قدّم منتدى المستقبل الثّقافي ودارة المشرق للفكر والثّقافة الدّروع التّكريميّة لكلٍّ من معاليه تقديرًا لرعايته وحضوره، والدّكتورة فداء أبو فردة، إلى جانب المشاركين في الفعاليّة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:44

وفاة عبد الوهاب الدكالي.. قامة فنية خالدة تغيب عن المشهد

20:29

مواقع التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وتهديد الوحدة الوطنية

20:26

الأردني الحراحشة يفوز بعضوية مجلس بلدي في لندن

20:06

مفوضة أوروبية: إجراءات بقيمة 160 مليون يورو لدعم اللاجئين في الأردن

19:54

إنزلاق لبناني و تفاؤل أمريكي

19:35

الأمن : نتابع فيديوهات أخرى مسيئة لنادي رياضي ومثيرة للفتن

19:22

الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع محليا رغم ارتفاع الغذاء عالميا

19:11

خطة أمنية لضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة

19:07

ارتفاع ملموس بأعداد زوار المواقع الأثرية والسياحية بالمملكة مقارنة بالعام الماضي

17:47

لقاء يبحث تحديات قطاع المطاعم والسياحة وسبل دعمه وتعزيز تعافيه

17:38

جميعهم ينتظرون تدخل ربّ السماء”

17:30

*الفَليلة ثلثين المراجل:* *عندما يدفع العامل ثمن هروب المستثمر*

وفيات
وفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النموره