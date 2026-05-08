منتدى المستقبل الثّقافيّ يحتفي بإشهار مدارات نقدية في التلقي والتأويل بالتّعاون مع دارة المشرق للفكر والثّقافة

وطنا اليوم:تحت رعاية معالي وزير الثّقافة السّابق الدّكتور صلاح جرّار، أقام منتدى المستقبل الثّقافي بالتّعاون مع دارة المشرق للفكر والثّقافة، مساء اليوم الأربعاء 6-5-2026، حفل إشهار كتاب “مدارات نقدية في التلقي والتأويل” للدّكتورة فداء أبو فردة، وذلك بحضور منتدى البيت العربيّ الثّقافيّ وممثّلي عددٍ من الهيئات الثّقافيّة، في المركز الثّقافيّ الملكيّ بالعاصمة الأردنيّة عمّان.

وفي كلمةٍ له، عبّر معالي الدّكتور جرّار عن اعتزازه برعاية هذا الحفل، مثمّنًا جهود منتدى المستقبل الثّقافيّ ودارة المشرق للفكر والثّقافة وجميع المنظّمين والمُشاركين.

وهنّأ معاليه الدّكتورة أبو فردة بصدور كتابها، مُقدّمًا رؤية حول المواضيع التي يتناولها الكتاب

وطرح عددًا من الأسئلة المرتبطة بمحاوره.

وشارك كلٌّ من الدّكتور راشد عيسى، وسالم الدّهام بورقةٍ نقديّةٍ لكتاب الدّكتورة أبو فردة

فيما أدارت الأديبة عنان محروس الحفل.

وفي الختام، قدّم منتدى المستقبل الثّقافي ودارة المشرق للفكر والثّقافة الدّروع التّكريميّة لكلٍّ من معاليه تقديرًا لرعايته وحضوره، والدّكتورة فداء أبو فردة، إلى جانب المشاركين في الفعاليّة.