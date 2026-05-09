المدن الصناعية تشيد بالزيارة الملكية لمدينة الزرقاء الصناعية

ياسين: الزيارة تعكس الاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي

عبيدات : ترجمة التوجيهات الملكية إلى خطط تنفيذية

وطنا اليوم-عبرت شركة المدن الصناعية الاردنية عن فخرها واعتزازها بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسن لمدينة الزرقاء الصناعية التي مثلت دافعا قويا للمدن الصناعية الاردنية نحو مواصلة الانجاز والعطاء من خلال مدن صناعية عصرية متقدمة توفر كافة متطلبات المستثمر الصناعي.

واكدت الشركة في بيان اليوم السبت أن الزيارة تعكس الاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة فقد دأب جلالته على زيارة مختلف مواقع المدن الصناعية الاردنية لتمكين الصناعة الاردنية من النمو والتوسع وبما يسهم بتحقيق التنمية المستدامة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية عطوفة السيد عبيد ياسين أن الزيارة الملكية السامية لمدينة الزرقاء الصناعية تأتي في وقت يؤكد مكانة الاردن كمركز صناعي واستثماري واعد في المنطقة التي تعاني من اضطرابات جيوسياسية متعددة . مؤكدا أن الشركة التقطت الرسالة الملكية لتعمل على تقديم كافة التسهيلات والحوافز لاستقطاب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة للمدينة ستوفر فرص عمل لائقة للشباب الاردني.

واكد السيد عبيد ياسين أن المدن الصناعية الاردنية وضعت مدينة الزرقاء الصناعية كنموذج فريد ونوعي أمام جلالة الملك يمثل خلاصة تجربتها في إدارة وتطوير المدن الصناعية في الاردن وفقا للتوجيهات الملكية ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه قال عطوفة السيد عدي عبيدات مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية أن الزيارة الملكية جاءت لتبرهن قدرة الاقتصاد الأردني وصموده امام مختلف الظروف العالمية مؤكدا أن الشركة ترجمت الرؤى الملكية السامية نحو صناعة وطنية عصرية ومستدامة تراعي مختلف المتطلبات العالمية من خلال مدينة الزرقاء الصناعية.

وقال السيد عدي عبيدات أن الشركة ستترجم توجيهات جلالة الملك إلى خطط تنفيذية لاستقطاب استثمارات صناعية متميزة للمدينة. مؤكدا أن الشركة بصدد إطلاق حملات تروجية واسعة لمدينة الزرقاء الصناعية نحو الأسواق المستهدفة.

ودعا السيد عدي عبيدات المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الميزة الاستثمارية والجغرافية لمدينة الزرقاء الصناعية وإقامة مشاريعهم فيها. مؤكدا أن المدينة التي تعد أكبر مدينة صناعية في المملكة واول مدينة صناعية اردنية صديقة للبيئة ستكون كما أرادها جلالة الملك محققة للتنمية بمختلف جوانبها وانطلاقة واعدة نحو مستقبل صناعي اردني واعد وفق التوجيهات الملكية.

وتعد مدينة الزرقاء الصناعية أول مدينة صناعية خضراء في الاردن، حيث تتضمن حلولا للطاقة المتجددة وانظمة انترنت الاشياء لتقليل كلف استخدام الطاقة والمياه فيها من خلال تنفيذ مشاريع الحصاد المائي ومد الغاز الطبيعي للمدينة.

واقيمت المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية على مساحة 1386 دونم من اصل 2475 دونم بكلفة 35 مليون دينار اردني وتضم قطع اراضي مطور ومباني صناعية جاهز بمساحة 21 الف متر مربع، ويتوقع حسب الدراسات الاولية إن تستقطب ما يقارب 217 استثمار صناعي ستوفر قرابة 8500 فرصة عمل. كاشفا إن الشركة عززت مدينة الزرقاء الصناعية بكافة مقومات حذب الاستثمارات، فيما يتوقع أن تستقطب المدينة الصناعية في مرحلتها الاولى ما يقارب 217 استثمار صناعي ستوفر قرابة 8500 فرصة عمل .

ووفق توقعات شركة المدن الصناعية الاردنية ستصل عدد الاستثمارات الصناعية عند اكتمال كافة مراحل المدينة الى 530 شركة صناعية يتوقع ان توفر 21000 فرصة عمل، حيث تتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز يربط المدينة مع الدول المجاوره حيث تبعد 30 كم عن العاصمة عمان و 15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء، وتضم قطع اراضي مطورة ومباني صناعية جاهز بمساحة 21 الف متر مربع.

ومن أن أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار في المدينة الصناعية قطاع الصناعات الإلكترونية والهواتف والأجهزة اللوحية واللابتوب وصناعة المعدات الطبية اضافة الى الصناعات الهندسية والسيارات.