الغذاء والدواء تشدد الرقابة على المقاصف المدرسية وتمنع بيع اللحوم ومشتقاتها

وطنا اليوم:أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن الاشتراطات والتعليمات الصحية الناظمة لتداول وبيع المواد الغذائية في المقاصف المدرسية، تمنع تداول أو تحضير أو بيع منتجات تحتوي على اللحوم ومشتقاتها المصنعة وغير المصنعة مثل: الشاورما، والبرغر، والنقانق، والسنيورة، والمرتديلا وغيرها في المقاصف المدرسية.

وبحسب تعميم وجهته المؤسسة إلى وزارة التربية والتعليم، بضرورة التعميم على جميع مديريات التربية ومديري المدارس الحكومية والخاصة للتأكيد على الالتزام التام بما جاء أعلاه، إضافة إلى التأكيد على السماح فقط للمقاصف المدرسية بتداول المواد الغذائية الجافة والمعبأة آليًا والمجازة من قبل المؤسسة ووزارة الصحة، مثل: البسكويت، والعصائر المعلبة، والحليب طويل الأمد، والفواكه، والتمر، والمكسرات المغلفة، والمياه المعدنية.

كما أوصت المؤسسة في تعميمها، بالتأكيد على ضرورة إدراج هذه الاشتراطات الصحية ضمن شروط عطاءات المقاصف المدرسية، مع تشكيل لجان مشتركة للمتابعة والتأكد من الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وشددت المؤسسة على أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة التابعة لها وبالتعاون مع كوادر وزارة الصحة، تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على المقاصف المدرسية بهدف ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للطلبة، والتأكد من التزام المقاصف المدرسية بتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية وفق التشريعات والتعليمات المعتمدة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والتي تصل إلى إغلاق المقصف وإحالة المخالفين إلى القضاء وفقًا لأحكام القانون.