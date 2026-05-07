ثلاثة شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على نقطة أمنية غربي مدينة غزة

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بغزة باستشهاد 3 مدنيين وإصابة عدد آخر بجراح منهم حالات خطيرة عقب غارة نفذتها مروحيات إسرائيلية على غرفة تتبع للشرطة قرب مفترق “حيدر عبدالشافي” غربي مدينة غزة.

من جهتها، أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، في بيان، باستهداف طائرات الاحتلال نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة (أنصار) غربي مدينة غزة، ما تسبب بارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد كشفت، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72,628 شهيدا، و172,520 مصابا