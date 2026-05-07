مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي آل أبو شرخ وعشيرة الصمادي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى آل أبو شرخ وعشيرة الصمادي.

*ففي منطقة خلدا بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحومة النقيب الممرضة المتقاعدة الحاجة سعدية يوسف رشيد الجايح، أرملة المرحوم الحاج خالد أبو شرخ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وإلى آل “أبو شرخ” وآل “الجايح”، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

واستذكر العيسوي، خلال لقائه ذوي الفقيدة، مناقب الراحلة وسيرتها الوطنية المشرفة، لافتاً إلى أنها كانت نموذجاً في العطاء والإخلاص، إذ نالت شرف الريادة كأول ممرضة عسكرية في الخدمات الطبية الملكية.

وأشار العيسوي إلى أن الفقيدة كانت من “جيل الكرامة”، حيث نالت شرف المشاركة في خدمة الوطن وتطبيب الجراح خلال معركة الكرامة الخالدة، مخلدةً بذلك سيرةً حافلة بالتضحية والأوسمة الملكية التي توجت مسيرتها في صروح الخدمات الطبية الملكية.

كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الصمادي بوفاة المرحوم صالح محمد الصمادي، شقيق النائب السابق عرب الصمادي، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعشيرته الصبر والسلوان.


