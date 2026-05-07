ضبط وإزالة 8 اعتداءات على خطوط المياه في جنوب عمان

3 ساعات ago
وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع شركة مياه الأردن “مياهنا” والأجهزة الأمنية، حملة رقابية في منطقتي الجيزة والطالبية جنوب عمّان، أسفرت عن ضبط وإزالة 8 اعتداءات على خطوط المياه كانت تغذي نحو 20 منزلاً بصورة غير قانونية، إضافة إلى اعتداءات على خطوط رئيسية لسحب كميات مياه بشكل مخالف.
وأكدت الوزارة فصل الخطوط المعتدية وتصويب الأوضاع وتنظيم الضبوطات القانونية بحق المخالفين، مشددة على استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق المملكة للحفاظ على مصادر المياه ومنع الاعتداءات التي تؤثر على حصص المواطنين


