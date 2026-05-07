وزير العمل يلتقي صناعيي العقبة

وطنا اليوم -امين المعايطه

التقي وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الخميس صناعيي محافظة العقبة.

وقال البكار بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي ورئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير ومحافظ العقبة أيمن العوايشة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين ومسؤول مكتب غرفة الصناعة في العقبة عمر ماضي:”الحكومة حريصة على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لهذا أشركت القطاع في العديد من مجالس الإدارة المعنية بمؤسسة بالتدريب المهني والصناديق التمويلية لمعرفتهم وخبرتهم بالمهارات والمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل”.

ونوه إلى أن التشريعات التي لها علاقة بتنظيم سوق العمل كان للقطاع الخاص رأي ومشاركة فيها عند إعدادها.

وأكد البكار أن تغير انماط سوق العمل في الأردن والعالم يحتم ضرورة تمكين الأردنيبن بالمهارات الجديدة لمتطلبات السوق، مبينا ن العنصر البشري المطلوب لسوق العمل هو العنصر المؤهل تأهيلا صحيحا وهذا العنصر أقدر على الحصول على فرصة عمل أسرع من أقرانه الذي لا يمتلكون اية مهارات.

وشدد الوزير أن القطاع الصناعي بمختلف قطاعاته الفرعية ومؤسساته يعد رافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الحكومة مدركة للتحديات التي تواجه القطاعات وتتواصل دائما مع القطاع الخاص بشكل عام ومع القطاع الخاص تحديدا لتذليل هذه التحديات ومن ضمنها تسرب العمالة وتجويد مخرجات التدريب المهني بالشراكة والحوار الحقيقيين.

بدوره أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي أن السلطة تقوم بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لإدامة خطوط التجارة والصناعة والسياحة.

وبين أن السلطة حريصة على تمكين القطاع الخاص، من خلال التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات الرسمية وممثلي القطاعات المختلفة، خاصة القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال محافظ العقبة أيمن العوايشة إن التنسيق المستمر بين كافة الجهات التنفيذية والرقابية في العقبة يسهم في خدمة القطاع الخاص.

وفي بداية اللقاء استعرض رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في العقبة.

ودعا الجغبير إلى الاستماع لمطالب القطاع الصناعي في محافظة العقبة بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام، معتبرا ان المصانع في العقبة لها ميزة بالصادرات نظرا لوجودها على المنفذ البحري الأمر الذي يؤهلها لزيادة صادراتها.

واستمع الوزير إلى مطالب القطاع الصناعي في العقبة ودار نقاش موسع حول كافة التحديات التي طرحها الصناعيين.