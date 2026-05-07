بحث التعاون بين العقبة الخاصة ووزارة العمل

وطنا اليوم -امين المعايطه

بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار، خلال لقائه اليوم الخميس رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، سبل تعزيز التعاون المشترك في تنظيم وضبط سوق العمل، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتطوير برامج التدريب المهني والتقني والتدريب المتخصص بما يتواءم مع احتياجات القطاعات السياحية والصناعية والاقتصادية في العقبة.



واتفق البكار والمجالي على إعادة هندسة إجراءات العمل بين الوزارة والسلطة لغايات الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق المبادرات المشتركة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.



وأكد الوزير على أهمية ربط مخرجات برامج التدريب باحتياجات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب المتخصص لغايات تأهيل وتشغيل الشباب الأردني، الشهادات المعتمدة بما يدعم بيئة الاعمال ويوفر فرص عمل للأردنيين.



وشدد على أهمية توجيه برامج التدريب لغايات سد النقص الحاصل في بعض المهن المتخصصة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية التي تسهم في تشغيل الأردنيين.



من جهته، أكد المجالي أن السلطة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية لجعل العقبة مركزًا إقليميًا لتنمية وتطوير المهارات، من خلال توفير عمالة مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى تنفيذ برامج منح تدريبية في التعليم المهني والتقني تستهدف الشباب من الذكور والإناث، إضافة إلى دعم التعليم الجامعي وربط التخصصات الأكاديمية باحتياجات السوق المحلي.



وأشار إلى أن السلطة اتخذت إجراءات لتنظيم وتصويب سوق العمل في العقبة ومعالجة المخالفات، بهدف تعزيز تشغيل العمالة الأردنية في مختلف القطاعات.



وحضر اللقاء مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر ومدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين ومساعد الأمين العام للوزارة إبراهيم الساكت ومدير العمل في العقبة رندا المعايطة.