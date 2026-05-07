وزير الأوقاف: اجراءات لضمان موسم حج آمن ومنظم

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن خدمة الحجاج الأردنيين تمثل الأولوية القصوى للبعثات الرسمية، مشدداً على ضرورة أن يكون كل فرد في البعثة سفيراً حقيقياً للأردن، يعكس صورة تليق بـ “أهل الكرم والطيب” ومنطلقات القيادة الهاشمية في رعاية ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع الكوادر الإدارية والبعثات المرافقة، حيث ركز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية لإنجاح موسم الحج لهذا العام:

دعا الدكتور الخلايلة أعضاء البعثة والحجاج إلى ضرورة الاحترام التام للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الالتزام بالقانون هو واجب أخلاقي وتنظيمي لتجنب أي إشكالات قد تعيق أداء المناسك، خاصة في ظل وجود نحو مليوني حاج في مكان وزمان واحد.

ووجه الوزير رسالة مباشرة للموظفين والمشرفين بضرورة التحلي بأعلى درجات الصبر والادب، وتحمل ضغط العمل والانتقادات بروح مسؤولة، قائلاً: “المشرف هو قائد في ميدانه، وعليه منع أي تهور قد يمس سلامة الحجاج أو سمعة البعثة”.

وفي إطار التنظيم اللوجستي، أعلن الوزير عن اعتماد “تطبيق الحاج الأردني” كمرجع أساسي للارتباط بالبعثة، مع التأكيد على الالتزام بـ “الفتوى الموحدة” لضمان عدم التشتت في المناسك، مشيراً إلى أن “كتاب الحج” سيكون متاحاً بين يدي كل حاج لتوضيح كافة التفاصيل.

وفيما يخص الرعاية الصحية، كشف الوزير عن منح البعثة الطبية الصلاحيات المالية اللازمة (سلفة) لتأمين أي نوع من الأدوية الضرورية بشكل فوري. كما وجه نداءً للإعلاميين بضرورة توخي الدقة والتأني في نقل المعلومات، مؤكداً أن الإعلام الرسمي هو المصدر الموثوق للمعلومة، مع التشديد على احترام خصوصية الأماكن المقدسة والالتزام بمنع التصوير في المواقع المحظورة.

واختتم الخلايلة حديثه بالتأكيد على أن الوزارة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لضمان موسم حج آمن ومنظم، معتمداً في ذلك على الله عز وجل ثم على تكاتف الجهود الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن