إطلاق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الثمانين

وطنا اليوم:أطلق الديوان الملكي الهاشمي، الخميس، الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الديوان الملكي الهاشمي إن تصميم الشعار جاء بهدف استخدامه في الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين من قبل المؤسسات الرسمية والخاصة، والأفراد، والمنظمات، والشركات، والجمعيات الخيرية.

وأضاف أن تطبيقات الشعار تشمل الاستخدامات للأغراض التجارية والطباعة على مختلف البضائع والإعلانات.

وأوضح الديوان الملكي الهاشمي أن شعار عيد الاستقلال صُمم “بعناية ودقة”، مؤكدا أنه “لا يجوز إعادة رسمه أو إعادة تشكيله”.