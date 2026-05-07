شويتسا: الأردن يمتلك المقومات اللازمة ليصبح مركزا إقليميا للاستثمار والابتكار

وطنا اليوم:قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على استكمال المناقشات المتعلقة ببرنامج دعم الموازنة متعدد القطاعات في الأردن بقيمة 110 ملايين يورو، مشيرة إلى أن البرنامج سيعمل على تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وربط مهارات الأفراد باحتياجات سوق العمل.

وأضافت شويتسا في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على استكمال المناقشات المتعلقة بحزمة المساعدة المالية الكلية الجديدة بقيمة 500 مليون يورو، مؤكدة أن التمويل العام يجب أن يترافق أيضا مع تعزيز التمويل الخاص.

جاء ذلك على هامش توقيع 3 اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو بين الأردن والاتحاد الأوروبي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، والتي شهدتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الخميس.

وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي يهدف خلال العام الحالي إلى تنظيم أول مؤتمر استثماري بين الاتحاد الأوروبي والأردن بمشاركة شركات أوروبية وأردنية، رغم تأجيله سابقا بسبب التطورات في المنطقة، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز انخراط القطاع الخاص الأوروبي.

وقالت شويتسا إن الأردن يمتلك “جميع المقومات اللازمة” ليصبح مركزا إقليميا للاستثمار والربط والابتكار، مؤكدة أن “الإمكانات واضحة، والاتحاد الأوروبي ملتزم بإطلاقها”.

وأكدت أن الأردن “لا يزال قوة أساسية لتحقيق الاستقرار في منطقة مليئة بالتحديات”، مؤكدة أن الاتفاقيات الموقعة “ستسهم في تعزيز الاستثمار وتقوية الروابط الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وخلق فرص جديدة للنمو والوظائف”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أطلق الشهر الماضي أول خطة عمل ضمن “ميثاق المتوسط”، مشيرة إلى أن الأردن لعب “دورا جوهريا” في صياغتها، كما أعلنت أن النسخة الثانية من خطة العمل ستصدر بحلول نهاية العام الحالي.

وأشارت إلى أن “ميثاق المتوسط سيوفر إطارا قويا لإطلاق إمكانات أكبر، وتقريب المناطق من بعضها، وبناء مستقبل أكثر مرونة وترابطا وازدهارا للجميع”.

يذكر أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي وُقعت في كانون الثاني 2025، تركز على السلام والأمن والتنمية المستدامة عبر خمسة محاور تشمل تنمية رأس المال البشري، والهجرة ودعم اللاجئين، والأمن، والمنعة الاقتصادية، والعلاقات السياسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم 3 مليارات يورو للأردن للفترة 2025-2027، تشمل منحا واستثمارات وقروضا ميسّرة لمعالجة التحديات المشتركة.