أمنية تواصل دعمها للإبداع والابتكار في النهائيات الوطنية لمسابقة “ريد بُل بيسمنت”

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم الابتكار الرقمي وتعزيز دور الشباب في صناعة الحلول المستقبلية، شاركت أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، كشريك استراتيجي في النهائيات الوطنية لمسابقة “ريد بُل بيسمنت” (Red Bull Basement)، التي استضافتها العاصمة عمّان مؤخراً بمشاركة نخبة من الطلبة المبتكرين من مختلف الجامعات الأردنية.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع رؤية أمنية الهادفة إلى دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتمكين الجيل الجديد من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول عملية قادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للمواهب والإبداع الرقمي.

وشهدت النهائيات، تنافس عشرة متأهلين عرضوا مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، تناولت مجموعة من التحديات المجتمعية والاقتصادية والتعليمية، أمام لجنة تحكيم ضمت عدداً من الخبراء والمتخصصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

ومثّلت أمنية في لجنة التحكيم، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي السيدة دينا الداود، والتي ساهمت بخبرتها المهنية في تقييم المشاريع المشاركة وفق معايير الابتكار، وقابلية التطبيق، والاستدامة، وإمكانية التوسع، والنمو.

وقالت الداود: “ما نشهده اليوم من أفكار نوعية ومشاريع مبتكرة يؤكد أن الشباب الأردني يمتلك القدرة على إنتاج حلول حقيقية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. وفي أمنية، نؤمن بأن الاستثمار في العقول الشابة لا يقل أهمية عن الاستثمار في التكنولوجيا نفسها، لأن المستقبل سيُصنع على يد من يمتلكون الجرأة على الابتكار والقدرة على تحويل الأفكار إلى أثر ملموس.”

وأضافت الداود : “الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح لغة المستقبل ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الرقمي العالمي، ومن هنا تأتي أهمية توفير المنصات التي تتيح للشباب تطوير أفكارهم، واختبارها، وربطها بالفرص الحقيقية للنمو والتوسع. وتحرص أمنية، من خلال شراكاتها ومبادراتها المختلفة، على أن تكون جزءاً فاعلاً من هذا التحول، وداعماً للمواهب الأردنية القادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.”

وفي ختام المسابقة، أعلنت لجنة التحكيم فوز فريق ReadyGo عن مشروعهم المبتكر، ليمثلوا الأردن في النهائي العالمي لمسابقة “ريد بُل بيسمنت” الذي سيقام في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتنافس المشاركون على الجائزة الكبرى البالغة 100 ألف دولار.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “ريد بُل بيسمنت” يُعد من أبرز المبادرات العالمية التي تستهدف الطلبة المبتكرين ورواد الأعمال الشباب، من خلال توفير بيئة داعمة لتطوير الأفكار القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والنمو، وذلك بدعم من مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم مايكروسوفت ومؤسسة ولي العهد.