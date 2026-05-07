العيسوي يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة النشامى الرياديين من الوظائف القيادية بتنظيم جمعية فرسان التغيير

وطنا اليوم – رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، حفل تكريم الفائزين بجائزة “النشامى الرياديين من الوظائف القيادية” لعام 2025، الذي نظمته جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية.

واستهل الحفل بالسلام الملكي الذي عزفته موسيقات القوات المسلحة، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لرئيس الجمعية المهندس مهند عباس حدادين، رحّب فيها براعي الحفل والحضور.

وقال حدادين إن إطلاق الجائزة يأتي تعبيراً وتجسيداً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية تكريم المسؤول المتميز، لتعزيز ثقافة الإنجاز وتحفيز القيادات الأردنية على المنافسة في التميز وتقديم الأفضل من خلال إدارة وقيادة مؤسساتهم وشركاتهم، بما ينعكس إيجاباً على تلك المؤسسات ويسهم في دعم الاقتصاد الأردني.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تقييم متخصصة من الكفاءات وذوي الخبرة في الجمعية برئاسة الدكتورة إخلاص أبو شرخ، وعضوية الدكتور عبد الفتاح الحايك، والأستاذة هنادي المناصير، لتولي مهمة ترشيح المتنافسين وتقييم وفرز نتائج المسابقة، حيث جرى ترشيح خمس شخصيات قيادية لكل جائزة بشكل سري، استناداً إلى دراسة أدائهم خلال العام 2025 والإنجازات التي تحققت في مؤسساتهم.

وشملت الجائزة ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعليم، والشركات، والمرأة.

ففي قطاع التعليم، فاز رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، الذي أحدث نقلة نوعية تجمع بين أصالة الإرث الأكاديمي ومتطلبات العصر الرقمي، حيث حققت الجامعة إنجازاً عالمياً غير مسبوق من خلال التقدم إلى المرتبة 324 عالمياً في تصنيف (QS) لعام 2026، بزيادة قدرها 44 مرتبة، إلى جانب إطلاق أضخم مشروع لرقمنة المحتوى التعليمي على مستوى الشرق الأوسط، وحصولها على تصنيف ضمن أفضل 350 جامعة عالمياً، والأولى محلياً في جودة التعليم والبحث العلمي.

وعلى صعيد الإدارة المالية، حققت الجامعة إنجازاً تاريخياً بـ”تصفير المديونية”، مع استمرار الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الكبرى، وتحديث شامل للمرافق الإنشائية والتقنية لتعزيز بيئة تعليمية ذكية ومستدامة.

أما جائزة الشركات، فقد فاز بها رجل الأعمال الأردني ميشيل الصايغ، تقديراً لدوره ومساهمته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع نوعية وريادية، من بينها استثمارات تجاوزت قيمتها 120 مليون دينار لإنشاء جامعة طبية تعليمية ومستشفى تعليمي في مدينة العقبة، دعماً لقطاعي التعليم والصحة.

إضافة إلى قيادته الناجحة لمجموعة شركات الصايغ، التي تضم مجموعة رؤيا الإعلامية، والبنك التجاري الأردني، وشركة ناشيونال القابضة للدهانات، والتي تسهم مجتمعة في توفير مئات فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.

أما جائزة المرأة، فقد فازت بها أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، تقديراً للإنجازات التي تحققت للمنتخب الأردني لكرة القدم، والمتمثلة بحصوله على وصيف آسيا 2023، وكذلك وصيف بطولة كأس العرب “فيفا” 2025، إلى جانب التأهل التاريخي للمرة الأولى إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسلم العيسوي، راعي الحفل، الجوائز للفائزين في أجواء احتفالية جسدت تقدير الإنجاز والتميز.

وفي معرض حديثه عن الجمعية، قال حدادين إن الجمعية وضعت خططها واستراتيجياتها وبرامجها للمرحلة المقبلة، استرشاداً بفكر جلالة الملك عبدالله الثاني، من خلال رسالة عمان، وأوراقه النقاشية السبع، ومسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة، إلى جانب ما أولاه جلالته لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من متابعة وإشراف على الشباب، بهدف تأهيلهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.

وأضاف أن الجمعية تنفذ مشاريع تكنولوجية وتطبيقات ومنصات رقمية لإبراز السردية الأردنية، التي تحظى باهتمام سمو ولي العهد، من خلال شراكات مع القطاعين العام والخاص.

وفي إطار هذه الجهود لفت إلى أن أحد شباب جمعية فرسان التغيير (عيسى العديلي)، أسس منصة تواصل اجتماعي من الجيل الجديد (PointZero) تضاهي الفيس بوك والإنستغرام مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومن المقرر إطلاقها هذا الصيف، ليكون الصوت العربي مسموعا.

وأكد حدادين أنه في ظل ما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية وحروب، تبرز أهمية تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز الالتفاف حول القيادة الهاشمية، والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والإيمان بقدرة الشباب الأردني على صناعة مستقبل واعد.

ولفت إلى ضرورة إبراز المواقف الأردنية والدفاع عن السردية الوطنية، والتصدي لأي محاولات للنيل من دور الأردن العربي والإقليمي والدولي، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والدفاع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودور جلالة الملك المحوري في تحقيق التوازن الإقليمي وتجنب الانخراط في الصراعات.

وأشار إلى دور جلالة الملكة رانيا العبدالله في تمكين المرأة وتطوير التعليم، إلى جانب جهودها في المحافل الدولية لنصرة القضايا العادلة، وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، لا سيما خلال العدوان على غزة.

وتضمن الحفل الذي أدارت تنظيم فقراته الدكتورة ختام العبادي، نائب رئيس الجمعية، فيديوهات قصيرة عن الفائزين وأخر عن الجمعية والجائزة، بالإضافة إلى فقرات موسيقية قدمتها موسيقات القوات المسلحة الأردنية وفنية قدمتها فرقة اشبال الأردنية الوطنية.

وفي ختام الحفل، كرّم رئيس الجمعية المهندس حدادين راعي الحفل يوسف العيسوي، بمنحه الجائزة الفخرية لأفضل “نشمي ريادي” لعام 2025، تقديراً لجهوده في خدمة الوطن، وتنفيذ التوجيهات الملكية، وتعزيز التواصل مع المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.

يُشار إلى أن جمعية فرسان التغيير هي جمعية شبابية وطنية مسجلة لدى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، تضم في عضويتها أكثر من 64 ألف شاب وفتاة، وتعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج تسهم في تمكين الشباب والمرأة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تنفيذ مشاريع نوعية توفر فرص عمل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.