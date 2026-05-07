بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط

53 دقيقة ago
ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد في قصر الحسينية، الخميس، المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسه.
وأعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية، مؤكدا أهمية جهود الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده خلال العام الحالي، والذي يهدف للبناء على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعميق التعاون في مجالات حيوية.
وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:08

270 موقوفا في عملية لمكافحة تهريب الأدوية نُفذها الانتربول في 90 بلدا

16:03

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ووزارة العمل

16:02

جرار يرعى حفل كتاب “مدارات نقدية في التلقي والتأويل: نماذج من الشعر الأردني المعاصر” للدكتورة فداء أبو فردة

15:55

التوترات العسكرية و السياسية الحالية ترسم خرائط الشرق الأوسط الجديد

15:47

قمة ثلاثية في عَمَّان لتعزيز الجسور بين أوروبا و الشرق الأوسط

15:45

العيسوي يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة النشامى الرياديين من الوظائف القيادية بتنظيم جمعية فرسان التغيير

15:35

طهبوب تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين

15:23

إطلاق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الثمانين

15:13

شويتسا: الأردن يمتلك المقومات اللازمة ليصبح مركزا إقليميا للاستثمار والابتكار

15:04

وزير الأوقاف: اجراءات لضمان موسم حج آمن ومنظم

14:40

أمنية تواصل دعمها للإبداع والابتكار في النهائيات الوطنية لمسابقة “ريد بُل بيسمنت”

14:35

انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الثاني عشر للجمعية الأردنية للعلوم التربوية في الجامعة الأردنية

وفيات
وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026