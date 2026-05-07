مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة السورية

وطنا اليوم:رعى مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الخميس، فعاليات حفل تخريج دورة إعداد التأهيل الشّرُطي للسوريين، والتي عُقدت في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، بحضور معاون وزير الداخلية لشؤون القوى البشرية السوري محمد فتوح.

وعقدت هذه الدورة التدريبية في إطار الدور الأردني المتواصل في دعم وبناء قدرات الأجهزة الأمنية العربية، وتعزيز التعاون الأمني والتدريبي مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتكفلت المديرية بتدريب هذه الدفعة بكامل احتياجاتها التدريبه والمادية دعماً للأشقاء السوريين، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الهاشمية في دعم الأشقاء السوريين في المجالات كافة والشرطية منها.

وتضمن الحفل الذي حضره عدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام والوفد السوري المرافق، عروضاً عسكرية إلى جانب تنفيذ فرضيات ميدانية متقدمة حاكت سيناريوهات أمنية متنوعة ضمن بيئات مختلفة عكست كفاءة المشاركين وجودة العملية التدريبية، والقدرة على تنفيذ الواجبات بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف.

وتلقّى 300 شرطي مستجد خلال مرحلة الإعداد والتأهيل، برنامجاً تدريبياً متكاملاً في العلوم الشرطية الحديثة إلى جانب برامج تدريبية عملية شملت اللياقة البدنية، والدفاع عن النفس، واستخدام الأسلحة المختلفة، وبما يلبي متطلبات العمل الميداني ويواكب أحدث الأساليب الأمنية.

ووزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها، متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم الأمنية في حفظ الأمن والنظام وخدمة وطنهم ومجتمعهم.

ودعا مدير الأمن العام الخريجين أن يكونوا على قدر عالٍ من المسؤوليه وأن يكونوا علامة فارقة في تطوير وتحديث العمل الشرطي في وطنهم، وأن ينقلوا ما اكتسبوه من معارف وعلوم شرطية لزملائهم في ميادين العمل الشرطي كافة.

ومن جانبه، أشاد محمد فتوح بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل المشاركين، ومثمّناً التعاون والتنسيق القائم، ومعرباً عن شكره لمديرية الأمن العام الأردنية على جهودها ودورها في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه المنشودة.