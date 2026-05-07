حملة ترويجية في العقبة تحت شعار ” روحها بترد الروح”

ساعتين ago
وطنا اليوم – امين المعايطه
أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع البنك العربي حملة ترويجية جديدة تحت شعار “روحها بترد الروح”، بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية في مدينة العقبة وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة خلال الموسم السياحي

وأوضح مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في السلطة الدكتور ثابت النابلسي أن الحملة التي تستمر من 7 أيار وحتى 16 أيار 2026، تتضمن تقديم استرداد نقدي فوري بنسبة 25 ٪؜ لحاملي بطاقات البنك العربي الائتمانية عند الدفع عبر تطبيق “عربي موبي كاش”، وبحد أعلى 25 ديناراً للعميل الواحد طوال فترة الحملة لكل فئة من التجار المشاركين في الحملة ، فيما يبلغ الحد الأعلى للاسترداد النقدي 10 دنانير لدى محطات المناصير في العقبة ووادي رم.

وبحسب التفاصيل ، أشار النابلسي أن العرض متاح لأول 500 عميل ضمن كل فئة مشاركة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تجربة الزوار والمتسوقين وتشجيع الاعتماد على الحلول الرقمية في عمليات الدفع.

وأكد حرص السلطة بالشراكة مع البنك العربي على دعم القطاعات التجارية والخدمية في العقبة، وتنفيذ المبادرات التسويقية التي تسهم في تنشيط الأسواق وتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في المدينة .


