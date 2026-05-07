الركن الثقافي في مديرية ثقافة مادبا يواصل مشروعه في مديرة الشؤون البلدية لمحافظة مادبا

وطنا اليوم – واصلت مديرية ثقافة مادبا، اليوم الخميس السابع من أيار الحالي، وبمناسبة اليوم العالمي للكتاب، ومن خلال مشروعها “الركن الثقافي” بإهداء مديرية الشؤون البلدية لمحافظة مادبا/ هندسة بلديات مادبا بمكتبة مزودة بمجموعات من منشورات وزارة الثقافة ضمن مشروع الركن الثقافي.

وقام بتسليم الاهداء إلى مديرة الشؤون البلدية لمحافظة مادبا المهندسة رويدة غازي الهباهبة عطوفة مدير ثقافة مادبا السيد محمد الرواحنه يرافقه مدير آثار مادبا الدكتور عبد الله الوخيان وبحضور الصحفي عطيه النجادا رئيس تحرير موقع “وطنا اليوم الاخباري” وعدد من الموظفين .

وقال السيد الرواحنه ان الركن الثقافي هو أحد مشاريع خطة المديرية الثقافية الذي تأسس عام 2024 ، والذي تستكمل فيه المديرية هذا العام ما بدأته في السنوات السابقة، حيث تقوم المديرية بتجهيز عدد من المكتبات لوضعها في بعض المؤسسات والجامعات لتعزيز حب القراءة بين أفراد المجتمع .

ولفت الرواحنه أن المديرية أقامت سابقاً عدة مكتبات في عدد من المؤسسات هي : مستشفى النديم الحكومي ، ومستشفى الأميرة سلمى بلواء ذيبان ، ومكتبة بيت مليح ، وإدارة ترخيص مادبا ، ومخيم إطلالة سد الوالة ، وفي الجامعة الألمانية ، ونادي ماعين الثقافي .

وأكد الرواحنه ان المديرية تتطلع إلى الاستمرار بهذا المشروع في هذه السنة لما له من أثر هام في نشر ثقافة القراءة بين الأفراد .

بدورها اعربت مديرة الشؤون البلدية لمحافظة مادبا المهندسة رويدة غازي الهباهبة عن شكرها وتقديرها لهذة المبادرة القيمة من مديرية ثقافة مادبا باهداء مجموعة من الكتب الثقافية للمديرية والتي تساهم في إثراء المعرفة ونشر الثقافة”.

وثمنت الهاهبة عالياً جهود المديرية في دعم الدوائر الحكومية والمؤسسات والجامعات والمستشفيات والأندية والأفراد والمجتمع من خلال إيصال الكتاب مما يعزز الوعي الثقافي ويؤكد دور المديرية الفاعل في دعم الحركة الثقافية ونشر المعرفة.