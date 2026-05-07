بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

الركن الثقافي في مديرية ثقافة مادبا يواصل مشروعه في مديرة الشؤون البلدية لمحافظة مادبا

14 دقيقة ago
الركن الثقافي في مديرية ثقافة مادبا يواصل مشروعه في مديرة الشؤون البلدية لمحافظة مادبا

وطنا اليوم –  واصلت مديرية ثقافة مادبا، اليوم الخميس السابع من أيار  الحالي، وبمناسبة اليوم العالمي للكتاب، ومن خلال مشروعها  “الركن الثقافي”  بإهداء  مديرية الشؤون البلدية لمحافظة مادبا/  هندسة بلديات مادبا بمكتبة مزودة بمجموعات من منشورات وزارة الثقافة ضمن مشروع الركن الثقافي.

وقام بتسليم الاهداء إلى مديرة الشؤون البلدية لمحافظة مادبا المهندسة رويدة غازي الهباهبة عطوفة مدير ثقافة مادبا السيد محمد الرواحنه يرافقه مدير آثار مادبا الدكتور عبد الله الوخيان وبحضور الصحفي عطيه النجادا رئيس تحرير موقع “وطنا اليوم الاخباري” وعدد من الموظفين .

وقال السيد الرواحنه ان الركن الثقافي هو أحد مشاريع خطة المديرية الثقافية الذي تأسس عام 2024 ، والذي تستكمل فيه المديرية هذا العام ما بدأته في السنوات السابقة، حيث تقوم المديرية بتجهيز عدد من المكتبات لوضعها في بعض المؤسسات والجامعات لتعزيز حب القراءة بين أفراد المجتمع .

ولفت الرواحنه أن  المديرية أقامت سابقاً عدة مكتبات في عدد من المؤسسات هي : مستشفى النديم الحكومي ، ومستشفى الأميرة سلمى بلواء ذيبان ، ومكتبة بيت مليح ، وإدارة ترخيص مادبا ، ومخيم إطلالة سد الوالة ،  وفي الجامعة الألمانية ، ونادي ماعين الثقافي .

وأكد الرواحنه ان المديرية تتطلع إلى الاستمرار بهذا المشروع في هذه السنة لما له من أثر هام في نشر ثقافة القراءة بين الأفراد .

بدورها اعربت مديرة الشؤون البلدية لمحافظة مادبا المهندسة رويدة غازي الهباهبة عن شكرها وتقديرها لهذة المبادرة القيمة من مديرية ثقافة مادبا باهداء مجموعة من الكتب الثقافية للمديرية والتي تساهم في إثراء المعرفة ونشر الثقافة”.
وثمنت  الهاهبة عالياً جهود المديرية في دعم  الدوائر الحكومية والمؤسسات والجامعات والمستشفيات والأندية والأفراد والمجتمع من خلال إيصال الكتاب مما يعزز الوعي الثقافي  ويؤكد دور المديرية  الفاعل في دعم الحركة الثقافية ونشر المعرفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:58

الغذاء والدواء تشدد الرقابة على المقاصف المدرسية وتمنع بيع اللحوم ومشتقاتها

19:36

ست حقائق تحجبها الأحاديث المختزلة عن “الوكلاء” والأذرع”

19:31

الإسرائيليون اشتروا قريتنا .. ماذا يجري في تروزينا القبرصية؟

19:17

إحباط 536 محاولة تهريب خلال 2025 و156 محاولة في الربع الأول من 2026

19:12

ثلاثة شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على نقطة أمنية غربي مدينة غزة

19:08

الأمير علي يعلن تعذر مشاركة النعيمات والقرشي في كأس العالم بسبب الإصابة

18:47

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي آل أبو شرخ وعشيرة الصمادي

17:40

حملة ترويجية في العقبة تحت شعار ” روحها بترد الروح”

17:39

تهنئة وتبريك الى سعادة القاضي قيس الفاعوري بمناسبة تعيينه قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية

17:30

وزير العمل يلتقي صناعيي العقبة

17:20

الحاج إبراهيم الفاعوري واولادة يهنئون ابنهم القاضي قيس الفاعوري بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية

16:47

ضبط وإزالة 8 اعتداءات على خطوط المياه في جنوب عمان

وفيات
وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026