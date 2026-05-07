الأمير علي يعلن تعذر مشاركة النعيمات والقرشي في كأس العالم بسبب الإصابة

58 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكد سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، تقديره الكبير للجهود التي بذلها اللاعبان يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل التي امتدت على مدار الأشهر الماضية، ورغبتهما الصادقة في اللحاق بصفوف المنتخب الوطني “النشامى” استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وقال سموه إن الإصابة حالت هذه المرة دون انضمام اللاعبين للمشاركة مع المنتخب، معرباً عن تمنياته لهما بالشفاء العاجل والعودة أقوى لتمثيل الأردن في بطولة كأس آسيا المقبلة.
وأضاف سمو الأمير علي: “النشامى دائماً على قدر الحلم والمسؤولية، وكلنا ثقة بقدرتهم على تشريف الأردن ورفع رايته عالياً في كأس العالم.”
وختم سموه بالتأكيد على دعم الاتحاد الأردني لكرة القدم الكامل لجميع اللاعبين، وتوفير كل ما يلزم لضمان عودتهم بأفضل جاهزية ممكنة.


