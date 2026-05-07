القوات المسلحة والأمن العام تؤجلان أقساط السلف لشهر أيار 2026

3 ساعات ago
القوات المسلحة والأمن العام تؤجلان أقساط السلف لشهر أيار 2026

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومديرية الأمن العام تأجيل القسط الشهري للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوقي التعاون والادخار لشهر ايار 2026.
ويأتي هذا القرار تخفيفاً من الأعباء المالية على منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية وقرب حلول عيد الأضحى المبارك


