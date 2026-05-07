ندوة الأحد المقبل بعنوان “جرش مدينة الألف عمود ودورها في بناء السردية الأردنية”

ووفق بيان الوزارة اليوم الخميس، تهدف الندوة التي تأتي ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية، إلى تسليط الضوء على مكونات السردية الأردنية المرتبطة بالإنسان والأرض.

ويتضمن برنامج الندوة عددا من المحاور، أبرزها السردية الأردنية” الفكرة والأهداف والمخرجات”، والأردن وامتداداته التاريخية، بالإضافة إلى دور محافظة جرش في السردية الأردنية عبر العصور والعادات والتقاليد والأعراف في المحافظة.

ويتحدث في الندوة، وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وأمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة، والدكتور عمر الغول، والوزير الأسبق مفلح الرحيمي، ويدير الندوة الدكتور محمد المحاسنة وسط دعوة مفتوحة لحضور فعالياتها والمشاركة في حواراتها.