خلف كل بابٍ حلم… ونحن اخترنا أن نكون المفتاح

إسراء خالد بني ياسين

ممثلة عن هيئة شباب كلنا الأردن والعديد من المتطوعين، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من منظمة اليونسكو، كنا جزءاً من رحلة مميزة في نشر الوعي حول برنامج التعليم المهني والتقني (BTEC).

خلال هذه الرحلة، قمنا بتدريب وتوعية 30 مدرسة في لواء الكورة، إيماناً منا بأن لكل طالب وطالبة الحق في فهم خياراته، ورسم مستقبله بوعي وثقة 🌱

هذا الجهد كان تطوعياً بالكامل، من وقتنا وجهدنا ومبادرة شخصية منا، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه أبناء وبنات الكورة، لنساعدهم على اتخاذ الطريق الصحيح، سواء في المسار المهني (BTEC) أو المسار الأكاديمي.

والأجمل من ذلك…

أننا لمسنا أثراً حقيقياً 💛 في جميع مدارس لواء الكورة التي تضم الفئة المستهدفة.

حيث حظيت هذه الجهود بإشادة كبيرة من:

مديرية تربية لواء الكورة

وزارة التربية والتعليم

وهيئة شباب كلنا الأردن

كما تلقينا ردوداً إيجابية ومشجعة من الطلبة، وأهاليهم، والإدارات المدرسية، والمعلمين الذين شاركونا هذه التجربة… كلماتهم كانت الدافع الأكبر للاستمرار والعطاء 🌟

نفتخر اليوم بما أنجزناه، وبالفريق الذي عمل بروح واحدة، وبكل لحظة تعب تحولت إلى أثر جميل في حياة الآخرين.

