بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

كومباني ينتقد التحكيم بعد خروج بايرن ميونخ من أبطال أوروبا

3 ساعات ago
كومباني ينتقد التحكيم بعد خروج بايرن ميونخ من أبطال أوروبا

وطنا اليوم:تحفظ فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الألماني على أداء التحكيم بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وانتزع باريس سان جيرمان بطاقة التأهل للمباراة النهائية بعد التعادل 1 – 1 مع بايرن ميونخ مساء الأربعاء، والفوز ذهابا بنتيجة 5 – 4 في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي.
وقال كومباني عبر قناة “تي إن تي سبورتس”: “علينا مراجعة بعض القرارات التحكيمية في المباراتين، وهذا ليس عذرا، ولكن القرارات التحكيمية لم تكن في صالحنا”.
وأضاف المدرب البلجيكي: “لاعبو بايرن بذلوا أقصى جهد أمام فريق رائع بحجم باريس سان جيرمان”.
وتابع: “أتفهم إحباط اللاعبين وخيبة أملهم بعدما بذلوا أقصى جهد ممكن، ولكن المباراة اعتمدت على تفاصيل دقيقة”.
وفي ختام تصريحاته، قال كومباني: “لعبنا خمس مباريات ضد باريس سان جيرمان في آخر عامين، حققنا الفوز مرتين مقابل خسارتين واليوم تعادلنا، وهو ما يؤكد أن الكفة شبه متساوية”.
وسيواجه باريس سان جيرمان فريق أرسنال في المباراة ‌النهائية التي ستقام في 30 مايو الحالي في بودابست، بعد فوز النادي اللندني 1-صفر على أتليتيكو مدريد الثلاثاء ليحسم فوزه 2-1 في مجموع المباراتين.
وتبخرت آمال ‌بايرن ميونخ، الذي كان يأمل في ‌بلوغ أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا منذ 2020، في تحقيق الثلاثية ولم يعد بإمكانه الآن سوى إضافة كأس ألمانيا إلى لقب الدوري المحلي هذا الموسم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:36

الاتحاد الأوروبي والأردن يوقعان اتفاقيات تمويل بقيمة 135 مليون يورو

12:32

رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

12:28

اجراءات احترازية إثر ظهور أعراض تسمم لدى 48 طالبا بمدرسة اليرموك في اربد

12:22

استشهاد عزام خليل الحية نجل قائد حركة حماس في غزة متأثرًا بجراحه

12:16

خلف كل بابٍ حلم… ونحن اخترنا أن نكون المفتاح

11:54

حجاوي يكشف تفاصيل فيروس هانتا : لا مطعوم معتمدا

11:44

وفيات الخميس 7-5-2026

11:31

أطباء بلا حدود: مستويات مقلقة من سوء التغذية في غزة

11:16

الجمارك: تعديل نسبة الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية يشمل منطقة العقبة

11:04

صدور النظام المعدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام

10:59

الرقاد: إصلاح العمل الحزبي يبدأ بانتخابات داخلية وتعزيز ثقة الشباب

10:54

ضبط قاتل شقيقته طعنا شمال عمّان

وفيات
وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026