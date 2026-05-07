استثمار اليورانيوم في المملكة على مكتب الرئيس حسان بسؤال نيابي من النائب مشوقة

3 ساعات ago
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: استغلال اليورانيوم في الأردن

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1.ما هي خطة الحكومة لاستثمار خامات اليورانيوم في الأردن، وما الإطار الزمني الواضح للبدء بمشاريع توليد الكهرباء باستخدام هذه الموارد؟
2.ما حجم الدراسات الفنية والاقتصادية التي أُجريت حول جدوى استغلال اليورانيوم، وهل تم عرض نتائجها بشفافية أمام الجهات الرقابية والتشريعية؟
3.ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام اليورانيوم للأغراض السلمية، ومن هي الجهات المشرفة على ذلك؟
4.ما كلفة إنشاء البنية التحتية اللازمة لمشاريع الطاقة النووية في الأردن، وكيف ستتعامل الحكومة مع المخاطر المالية والبيئية المترتبة على هذه المشاريع؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقه


