الفيصلي يعلن نفاد التذاكر المخصصة لجماهيره

وطنا اليوم:أعلن نادي الفيصلي، الأربعاء، نفاد التذاكر المخصصة لجماهيره في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الحسين إربد.

ونشر الفيصلي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي:

“التذاكر المخصصة لجماهير الفيصلي SOLD OUT.. جماهير الزعيم دائمًا في الموعد”.

جولة حاسمة

تنطلق يوم غد الخميس منافسات الأسبوع السابع والعشرين والأخير من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي تختتم بلقاء الحسين والفيصلي عند الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد الحسن.

وانحصر لقب الدوري بين فريقي الحسين والفيصلي.

وتقام بطولة الدوري الأردني للمحترفين (CFI) بمشاركة 10 أندية، بنظام الدوري المجزأ من ثلاث مراحل، حيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط مع ختام المراحل الثلاث، فيما يهبط آخر فريقين إلى مصاف دوري الدرجة الأولى.

ويتصدر الحسين جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، يليه الفيصلي بـ56 نقطة، ثم الوحدات بـ51، والرمثا بـ45، فالسلط بـ33، فالجزيرة بـ30، فالبقعة بـ28، فشباب الأردن بـ26، فالأهلي بـ24، وأخيرًا السرحان بـ6 نقاط