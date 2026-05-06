بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الفيصلي يعلن نفاد التذاكر المخصصة لجماهيره

22 دقيقة ago
الفيصلي يعلن نفاد التذاكر المخصصة لجماهيره

وطنا اليوم:أعلن نادي الفيصلي، الأربعاء، نفاد التذاكر المخصصة لجماهيره في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الحسين إربد.
ونشر الفيصلي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي:
“التذاكر المخصصة لجماهير الفيصلي SOLD OUT.. جماهير الزعيم دائمًا في الموعد”.

جولة حاسمة
تنطلق يوم غد الخميس منافسات الأسبوع السابع والعشرين والأخير من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي تختتم بلقاء الحسين والفيصلي عند الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد الحسن.
وانحصر لقب الدوري بين فريقي الحسين والفيصلي.
وتقام بطولة الدوري الأردني للمحترفين (CFI) بمشاركة 10 أندية، بنظام الدوري المجزأ من ثلاث مراحل، حيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط مع ختام المراحل الثلاث، فيما يهبط آخر فريقين إلى مصاف دوري الدرجة الأولى.
ويتصدر الحسين جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، يليه الفيصلي بـ56 نقطة، ثم الوحدات بـ51، والرمثا بـ45، فالسلط بـ33، فالجزيرة بـ30، فالبقعة بـ28، فشباب الأردن بـ26، فالأهلي بـ24، وأخيرًا السرحان بـ6 نقاط


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:49

رفع فتحة عداد التكسي إلى 39 قرشا نهارا و40 ليلا ابتداء من الاثنين

16:46

الملك: استمرار التعاون الأردني القبرصي اليوناني لخدمة شعوبنا وإقليمنا

16:13

حضور لافت للمشاهير في جنازة الفنان هاني شاكر

16:04

إيران: العبور الآمن من مضيق هرمز بات ممكنا

15:37

وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل

15:33

حسان يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية

15:29

إصدار ميدالية تذكارية برونزية احتفاء بتأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم

15:14

ترامب يهدد باستئناف قصف إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق

14:57

الترخيص: الاعفاء الجزئي من الفحص الفني لا يشمل المركبات العمومية

14:49

الهيئة العامة لـ صناعة عمان تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2025

14:38

وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ومستقر رغم التحديات

14:32

الصفدي: القمة الأردنية القبرصية اليونانية فرصة للقادة لمناقشة الوضع الإقليمي

وفيات
وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026