بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الذنيبات رئيسا لمجلس إدارة الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات

ساعتين ago
الذنيبات رئيسا لمجلس إدارة الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات

وطنا اليوم:عقدت الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات اجتماعها التأسيسي الأول اليوم الثلاثاء، بحثت خلاله عددا من الأمور التأسيسة المتعلقة بالشركة.

وتم في بداية الاجتماع انتخاب رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، رئيسا لمجلس إدارة الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات.

كما بحث الاجتماع عددا من الأمور المدرجة على جدول الأعمال، فيما تقرر البدء فورا باجراءت تسجيل الشركة وفق الاصول.

وثمن الدكتور الذنيبات انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات، معربا عن الإعتزاز بهذه الثقة، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والإمارات التي ارستها قيادتا البلدين الشقيقين، وتطلعاتها لتطويرها في مختلف المجالات.

وتوجه الدكتور الذنيبات بالشكر والتقدير للدور الذي قام به رئيس وأعضاء فريق الاتحاد للقطارات والذي اسهم في اخراج هذا المشروع الى حيز الوجود، مثمنا جهود الفرق القانونية والفنية ودورها الكبير في الإعداد له.

ويقوم مشروع سكة الحديد على شراكة بالمناصفة بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وتمثِّلها شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربيَّة وشركة إدارة الاستثمارات الحكوميَّة وصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، ودولة الإمارات العربيَّة الشَّقيقة ممثَّلة بشركة “لِعماد القابضة” المنصة السياديَّة الاستثماريَّة التَّابعة لحكومة أبو ظبي، وبرأس مال قدره 2.3 مليار دولار.

ويتضمَّن المشروع إنشاء شبكة سكك حديديَّة بطول 360 كيلو متراً تربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي، عبر مسارين رئيسيين يخدمان مواقع الإنتاج في منطقتيّ الشيدية وغور الصافي.

ومن المتوقع أن يُنقل عبر شبكة السكك الحديدية قرابة 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، بواقع نحو 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، ما يعزز القدرات التصديريَّة، ويرفع تنافسية قطاع التعدين في المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

حريق في خزانات زيوت معدنية بمصنع في المفرق

20:37

بلدية اربد تتلف 3.5 طن من التمور منتهية الصلاحية

20:34

مشروع عين العقبة الترفيهي اضافة نوعية تعزز السياحة بالعقبة

20:32

شيرين قسوس تكتب : جناية اليأس وخبر عابر

20:23

اليوم العالمي للصحافة ومسيرة الصحافه الاردنية

20:20

رقم ضخم للغاية.. كم عدد مشجعي ريال مدريد الذين وقعوا على عريضة طرد مبابي؟

20:06

شباب رياديين من منطقة ملكا يوقّعون اتفاقيات لتأسيس مشاريعهم بدعم من مركز تطوير الأعمال – BDC 

20:02

الأمير الحسن: المنطقة تمر بتحولات عميقة تستدعي تبني رؤية استشرافية

19:57

حسان: مشاريع حكومية للزرقاء بنصف مليار دينار خلال 3 أعوام

19:51

دراسة لتحديد سن أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي

19:26

الملك: أهل الزرقاء يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن

19:15

 Supported by Capital Bank & in Collaboration With intaj Orange Jordan Announces “Inspiring Change” Award Women Entrepreneur Winners

وفيات
وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026