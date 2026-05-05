وطنا اليوم:عقدت الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات اجتماعها التأسيسي الأول اليوم الثلاثاء، بحثت خلاله عددا من الأمور التأسيسة المتعلقة بالشركة.

وتم في بداية الاجتماع انتخاب رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، رئيسا لمجلس إدارة الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات.

كما بحث الاجتماع عددا من الأمور المدرجة على جدول الأعمال، فيما تقرر البدء فورا باجراءت تسجيل الشركة وفق الاصول.

وثمن الدكتور الذنيبات انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات، معربا عن الإعتزاز بهذه الثقة، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والإمارات التي ارستها قيادتا البلدين الشقيقين، وتطلعاتها لتطويرها في مختلف المجالات.

وتوجه الدكتور الذنيبات بالشكر والتقدير للدور الذي قام به رئيس وأعضاء فريق الاتحاد للقطارات والذي اسهم في اخراج هذا المشروع الى حيز الوجود، مثمنا جهود الفرق القانونية والفنية ودورها الكبير في الإعداد له.

ويقوم مشروع سكة الحديد على شراكة بالمناصفة بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وتمثِّلها شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربيَّة وشركة إدارة الاستثمارات الحكوميَّة وصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، ودولة الإمارات العربيَّة الشَّقيقة ممثَّلة بشركة “لِعماد القابضة” المنصة السياديَّة الاستثماريَّة التَّابعة لحكومة أبو ظبي، وبرأس مال قدره 2.3 مليار دولار.

ويتضمَّن المشروع إنشاء شبكة سكك حديديَّة بطول 360 كيلو متراً تربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي، عبر مسارين رئيسيين يخدمان مواقع الإنتاج في منطقتيّ الشيدية وغور الصافي.

ومن المتوقع أن يُنقل عبر شبكة السكك الحديدية قرابة 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، بواقع نحو 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، ما يعزز القدرات التصديريَّة، ويرفع تنافسية قطاع التعدين في المملكة.