بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع جمعية إنتاج أورنج الأردن تعلن أسماء الرياديات الفائزات في جائزة “ملهمة التغيير”

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن أسماء الفائزات الأربعة بجائزة “ملهمة التغيير” 2026، التي أطلقتها الشركة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” تحت مظلة وحدة تمكين المرأة “SHETECHS”، تأكيداً على التزامها المستمر بتمكين الرياديات وتعزيز دور المرأة في قيادة الابتكار في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وشهدت النسخة الخامسة من الجائزة لهذا العام تطوراً لافتاً تمثل في استحداث فئة جديدة للحلول المستدامة للمرة الأولى، فيما تألقت الفائزات الأربع بمشاريعن الرقمية المبتكرة التي تعكس أثر إيجابي على المجتمع والبيئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجسّدات قصص نجاح نوعية تبرز دور الجائزة في دعم أفكارهن الطموحة وتحويلها إلى مشاريع تنافسية وقابلة إلى النمو.

وحصد مشروع “SpineSight” على المركز الأول لإنجازاته في مجال تكنولوجيا الصحة حيث يدمج الذكاء الاصطناعي في تشخيص مشاكل العمود الفقري وتقديم التوصيات المتخصصة، ويليه مشروع “OIA” في المركز الثاني لاستخدامه للواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة بطرق تفاعلية ومبتكرة، وجاء مشروع “Payknit” للتكنولوجيا المالية في المركز الثالث لمساهمته في تسهيل حلول الدفع عبر الحدود، فيما حاز “Our Environment” على أفضل مشروع في مجال الحلول المستدامة، التي تنافس عليها أربعة مشاريع في نهائيات المسابقة، لتطويره لنظام إعادة تدوير ذكي قائم على آلات البيع العكسي (RVMs).

وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أن جائزة “ملهمة التغيير” تعكس التزام الشركة بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المشهد الرقمي. وأشار إلى أنه منذ إطلاقها عام 2022، أصبحت الجائزة منصة رائدة لدعم الرياديات، حيث استقطبت 482 مشاركة، وتم تكريم 17 فائزة حتى اليوم، ما يعكس أثرها في تمكين الشركات الناشئة التي تقودها السيدات، ومساهمتها في بناء منظومة أكثر شمولاً وابتكاراً في الأردن، مثمناً دور كابيتال بنك وجمعية إنتاج كشركاء استراتيجيين على مساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذه الجائزة وتعزيز أثرها في تمكين الرياديات في جميع أنحاء المملكة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة: “يسعدنا في كابيتال بنك أن نكون جزءاً من جائزة “ملهمة التغيير”، التي أصبحت منصة تحتفي بالأفكار القادرة على تحويل التحديات إلى فرص ذات أثر حقيقي. إنّ ما شهدناه اليوم من مشاريع رقمية مبتكرة يعكس عقلية جديدة ترى في الابتكار أداة لبناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة”، لافتاً إلى إيمان كابيتال بنك بأن التكنولوجيا هي المحرك الأساسي لتطوير القطاع المالي وتمكين رواد ورائدات الأعمال، ومؤكداً أهمية الشراكة في تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، الذي بات يشكّل ركيزة أساسية في بناء حلول مؤثرة ومستدامة.

ومن جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، فادي قطيشات، إن جائزة “ملهمة التغيير” تعكس التوجه الوطني نحو تمكين الكفاءات النسائية في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز حضورهن في مسارات الابتكار وريادة الأعمال. وأكد أن ما شهدناه من مشاريع للنسخة الخامسة يبرز قدرة الرياديات على تطوير حلول نوعية تستجيب لاحتياجات السوق وتحقق أثراً ملموساً، مشيراً إلى أن دعم هذه النماذج يسهم في بناء منظومة رقمية أكثر شمولاً واستدامة، وهنّأ قطيشات الفائزات، مشيراً إلى أن إنجازاتهن تفتح آفاقاً جديدة وتُسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز دور المرأة في تشكيل مستقبل التحول الرقمي.

