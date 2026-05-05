رشوة داخل أعرق المعابد.. سقوط حارس الكرنك بعد فيديو صدم المصريين

وطنا اليوم:أثارت حادثة بمعبد مصري جدلاً واسعاً وغضباً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مقطع فيديو لحارس داخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر المشهد، بعدما ظهر وهو يتلقى رشوة من سائح أجنبي مقابل السماح له بدخول منطقة غير مخصصة للزيارة داخل أحد أهم المعابد الأثرية في العالم.

الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، أعاد فتح ملف التجاوزات داخل المواقع الأثرية، وطرح تساؤلات حادة حول مدى الالتزام بالقوانين التي تهدف إلى حماية التراث المصري من العبث والاستغلال.

وفي تحرك سريع، كشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، مؤكدة أنه عقب فحص الفيديو المتداول تم تحديد هوية الشخص الظاهر فيه، وتبين أنه حارس خاص بالمنطقة الأثرية ومقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت، مشيراً إلى حدوثها خلال شهر فبراير الماضي.

الوزارة أكدت أنه تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في رسالة واضحة بأن مثل هذه التصرفات لن تمر دون محاسبة، خاصة حينما يتعلق الأمر بمواقع تمثل قيمة تاريخية وحضارية لا تقدر بثمن.

الواقعة لم تتوقف عند حدود المخالفة الفردية، بل أعادت إلى الواجهة مطالبات بتشديد الرقابة داخل المناطق الأثرية، وفرض عقوبات رادعة على أي تجاوزات قد تسيء لصورة السياحة المصرية أو تهدد سلامة المواقع التاريخية.