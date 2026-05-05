الفوسفات الأردنية تعزز أداءها وتواصل نموها في الربع الأول 2026

وطنا اليوم:واصلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ترسيخ موقعها كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني، مسجلة أداء ماليا وتشغيليا متوازنا خلال الربع الأول من العام 2026.

وأظهرت البيانات المالية تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 111.026 مليون دينار، مقارنة بـ 110.427 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس استقرارا في الربحية وقدرة على الحفاظ على مستويات الأداء.

كما ارتفع صافي المبيعات إلى 326.485 مليون دينار، مقابل 288.286 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 13.25 بالمئة، في مؤشر على تحسن النشاط التسويقي واتساع الحصة السوقية.

وعلى صعيد العوائد، بلغت حصة السهم من الأرباح ما يعادل 36.9 بالمئة من القيمة الاسمية، في دلالة على كفاءة إدارة رأس المال وتعزيز جاذبية السهم.

تشغيليا، سجلت الشركة ارتفاعا في إنتاج الفوسفات بنسبة 4.2 بالمئة، فيما قفز إنتاج حامض الفوسفوريك بنسبة 40 بالمئة، بما يعكس التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة.

كما ارتفعت مبيعات حامض الفوسفوريك بنسبة 16 بالمئة، إلى جانب نمو مبيعات الأسمدة بنسبة 2 بالمئة، في مؤشر على تنوع الأسواق والقدرة على الاستجابة للطلب العالمي.

ويأتي هذا الأداء مدعوما باستمرار الطلب العالمي على منتجات الفوسفات، إلى جانب كفاءة إدارة العمليات التشغيلية وسلاسل التوريد، ما مكن الشركة من الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة.

ويستند هذا الأداء إلى نتائج قياسية تحققت خلال عام 2025، حيث تجاوز إنتاج الفوسفات 12 مليون طن، وهو الأعلى في تاريخ الشركة، فيما تخطت المبيعات 11.5 مليون طن، مدعومة بارتفاع الطلب العالمي على الفوسفات الأردني عالي الجودة.

كما تجاوز صافي الأرباح بعد الضريبة 600 مليون دينار، وارتفعت الإيرادات إلى أكثر من 1.4 مليار دينار، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع توسعية استراتيجية وعقد شراكات دولية.

وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة متانة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وقدرتها على التكيف مع التغيرات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكرس مكانتها كشركة وطنية رائدة تمضي بثبات نحو نمو مستدام