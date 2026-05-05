الجالية الأردنية في أميركا تستعد لدعم النشامى في مونديال 2026

وطنا اليوم:تستعد الجالية الأردنية في الولايات المتحدة لتسجيل حضور لافت في المدرجات لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم “النشامى”، خلال مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس العالم 2026، عبر مبادرات جماهيرية منظمة تهدف إلى دعم المنتخب وتعزيز الهوية الوطنية في المحافل الدولية.

وفي هذا الإطار، يقود المشجع إبراهيم عوض، مبادرة “كرافان النشامى”، وهي رحلة برية تنطلق من ولاية “نيوجيرسي” الأميركية باتجاه ولاية تكساس، بمشاركة عدد من أبناء الجالية الأردنية، حيث يرفع المشاركون الأعلام ويرددون الهتافات الوطنية، في خطوة تهدف إلى إشعال الحماس في المدرجات وتقديم صورة مشرفة عن الجماهير الأردنية.

من جانبه، أكد رجل الأعمال أحمد الحسن، عزمه حضور مباراة الأردن والنمسا، برفقة أفراد عائلته وأصدقائه، بعد استكمال ترتيبات السفر وتأمين التذاكر، مشيرا إلى أنه أعد مجموعة من الملابس التي تحمل رموز المنتخب الوطني لتوزيعها على الأقارب والأصدقاء، بهدف إبراز الهوية الأردنية ودعم “النشامى”.

وقال إن هذه المشاركة تمثل واجبا وطنيا تجاه المنتخب، رغم التحديات المرتبطة بتكاليف السفر وصعوبة إجراءات التأشيرات، لافتا إلى حرصه على اصطحاب أبنائه لتعزيز ارتباطهم بالوطن، خاصة أولئك الذين ولدوا في الغربة.

بدوره، أوضح رئيس الجمعية الأردنية – الأميركية في مدينة هيوستن (البيت الأردني)، أحمد رمان، أن أعدادا كبيرة من المشجعين ستتوجه من هيوستن إلى دالاس لحضور المباراة، بالتنسيق مع أبناء الجالية الأردنية هناك، مؤكدا أن الحضور الجماهيري يشكل دعما معنويا مهما للاعبين داخل الملعب.

وفي السياق ذاته، دعت مبادرة “هلا بالنشامى”، بقيادة الدكتور بكر الفرجات، إلى توحيد المدرجات من خلال ارتداء الشماغ الأردني تحت شعار: “شماغي عنواني”، باعتباره رمزا وطنيا جامعا يجسد الهوية الأردنية ويعكس صورة مشرقة عن الأردن في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي للمبادرة، علاء الدوايمة، أهمية الالتزام بهذا الشعار لما يحمله من دلالات وطنية، ودوره في إبراز وحدة الجماهير الأردنية في الخارج، داعيا أبناء الجالية في الولايات المتحدة وكندا إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة، بما يعزز حضور الأردن وصورته أمام العالم.

ويأمل الأردنيون في الخارج أن يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم نتائجه الإيجابية في البطولة، مدعوما بحضور جماهيري واسع يعكس روح الانتماء والتكاتف خلف “النشامى”