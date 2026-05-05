مربي المواشي : أسعار الأضاحي ستكون قريبة من العام الماضي

وطنا اليوم:توقّع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، الثلاثاء أن يكون سعر الأضاحي للعام الحالي قريباً من سعرها في عيد الأضحى الماضي.

وقال الكواليت، إنّ أسعار الأضاحي ستتراوح بين 220 و300 دينار للأضاحي البلدية والرومانية.

وأشار إلى أنّ الجدي والخروف السوري سيكونان متوفرين للأضحية وبسعر يصل إلى 250 دينارا، لافتا إلى أن وزنهما سيكون مناسبا للأضاحي.

ورجح أن يكون الطلب على الأضاحي هذا الموسم قليلا مقارنة بالعام الماضي، بسبب ضعف القدرة الشرائية، فيما سيكون العرض “جيدا”، مشيرا إلى أن السعر يحكمه العرض والطلب، ونوع الأضحية.

وعن أسعار اللحوم في الأسواق، أوضح الكواليت أنها بدأت بالانخفاض مع زيادة المعروض في الأسواق.

وكان وزير الزراعة صائب خريسات قال إن الوزارة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي من اللحوم، من خلال تنويع مصادر الاستيراد ومتابعة جاهزية سلاسل التزويد، بما يضمن استمرارية توافر هذه السلعة في السوق المحلية.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها سمحت باستيراد الجدي الحيّ والخراف الحيّة واللحوم الطازجة والمبردة من سوريا ومصر، ما يدفع أسعار اللحوم للانخفاض.