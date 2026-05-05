ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي

وطنا اليوم:في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز جودة النتاج الأكاديمي، نظمت كلية العلوم الطبية المساندة بالتعاون مع كلية الدراسات العليا في جامعة عمان الأهلية ورشة عمل تخصصية بعنوان “الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي”، والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية/الطبية بالجامعة.

وتأتي هذه الفعالية، التي قدمها الدكتورعلي عتوم، استكمالاً لسلسلة من ورش العمل المستمرة والموجهة لتطوير قدرات الكادر الأكاديمي، حيث ركزت بشكل أساسي على كيفية الارتقاء بالكتابة البحثية لتلائم معايير النشر في المجلات العالمية المرموقة.

وقد تضمن محتوى الورشة استعراضاً شاملاً للتحول من الأساليب التقليدية في كتابة مراجعات الأدبيات إلى أساليب متقدمة تعتمد على الربط الموضوعي وتفعيل صوت الباحث من خلال الشرح المفصل لنموذج “بصلة البحث” (Research Onion) الذي يضمن بناء منهجية بحثية ذات عمق فلسفي وتصميم هندسي متكامل، وتقنية (PEEL) لضمان تماسك الفقرات وقوة الفجوة البحثية.

هذا وقد شهدت الورشة حضوراً لافتاً من أعضاء هيئة التدريس، حيث فُتح في ختامها باب النقاش والاستفسار وتبادل الخبرات بين الحضور، مما أثرى المحتوى العلمي وعزز من أهداف الورشة في تطوير الفكر البحثي النقدي لدى المشاركين.

وأوصت الورشة بضرورة تدريب طلبة الدراسات العليا وتفعيل هذين النموذجين بشكل عملي أثناء تدريس مادة منهجية البحث العلمي، لضمان بناء جيل من الباحثين المتمكنين من أدوات الكتابة الأكاديمية الرصينة.