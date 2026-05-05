بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي

3 ساعات ago
ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي

وطنا اليوم:في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز جودة النتاج الأكاديمي، نظمت كلية العلوم الطبية المساندة بالتعاون مع كلية الدراسات العليا في جامعة عمان الأهلية ورشة عمل تخصصية بعنوان “الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي”، والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية/الطبية بالجامعة.
وتأتي هذه الفعالية، التي قدمها الدكتورعلي عتوم، استكمالاً لسلسلة من ورش العمل المستمرة والموجهة لتطوير قدرات الكادر الأكاديمي، حيث ركزت بشكل أساسي على كيفية الارتقاء بالكتابة البحثية لتلائم معايير النشر في المجلات العالمية المرموقة.
وقد تضمن محتوى الورشة استعراضاً شاملاً للتحول من الأساليب التقليدية في كتابة مراجعات الأدبيات إلى أساليب متقدمة تعتمد على الربط الموضوعي وتفعيل صوت الباحث من خلال الشرح المفصل لنموذج “بصلة البحث” (Research Onion) الذي يضمن بناء منهجية بحثية ذات عمق فلسفي وتصميم هندسي متكامل، وتقنية (PEEL) لضمان تماسك الفقرات وقوة الفجوة البحثية.
هذا وقد شهدت الورشة حضوراً لافتاً من أعضاء هيئة التدريس، حيث فُتح في ختامها باب النقاش والاستفسار وتبادل الخبرات بين الحضور، مما أثرى المحتوى العلمي وعزز من أهداف الورشة في تطوير الفكر البحثي النقدي لدى المشاركين.
وأوصت الورشة بضرورة تدريب طلبة الدراسات العليا وتفعيل هذين النموذجين بشكل عملي أثناء تدريس مادة منهجية البحث العلمي، لضمان بناء جيل من الباحثين المتمكنين من أدوات الكتابة الأكاديمية الرصينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:55

ابن حتوتة يكشف تفاصيل السفينة الموبوءة بفيروس هانتا في الأطلسي

16:49

المومني: قانون الجرائم الإلكترونية لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم

16:46

القرالة يلتقي الملحق الثقافي العراقي

16:43

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع جمعية إنتاج أورنج الأردن تعلن أسماء الرياديات الفائزات في جائزة “ملهمة التغيير”

16:17

وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في منطقة حطين

16:09

عون: حان الوقت لتسلم الجيش مهامه ومستمرون بمساعي إنهاء الحرب

16:03

واشنطن : نسيطر على مضيق هرمز وعودة القتال ضد إيران بيد ترامب

15:52

مدن وبلدات إسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف الحرب وتفتح الملاجئ

15:48

تأييد تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب أحد الإعلاميين

15:38

رشوة داخل أعرق المعابد.. سقوط حارس الكرنك بعد فيديو صدم المصريين

15:35

المستوزرون… حين يختزل الوطن بالمنصب..!

15:31

لتشديد الحصار على إيران.. حاملة الطائرات بوش تعبر بحر العرب

وفيات
وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026