بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمّان الأهلية تستضيف مبادرة طوّر نفسك DYE26 لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل

3 ساعات ago
عمّان الأهلية تستضيف مبادرة طوّر نفسك DYE26 لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل

وطنا اليوم:استضافت جامعة عمّان الأهلية فعاليات النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية “طوّر نفسك – DYE26”، التي تنظمها مؤسسة حقول الإنماء للتسويق وإدارة الفعاليات – We Different، وذلك بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة/ مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين.
وتُعد هذه الفعالية أولى محطات الجولة الجامعية للمبادرة لعام 2026، والتي تشمل خمس جامعات أردنية، وتهدف إلى تمكين الطلبة وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل من خلال توفير منح تدريبية، وورش عمل تطبيقية، وأنشطة تفاعلية داخل الحرم الجامعي.
وشهدت الفعالية تخصيص أكثر من (1000) منحة تدريبية مجانية لطلبة الجامعة، في مجالات متنوعة تشمل المهارات التقنية، واللغات، وتطوير الذات، بما يتيح للطلبة فرصاً أوسع لاكتساب المهارات والخبرات العملية.
وافتتح الفعالية عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى عطيات، بحضور المهندس أسامة الرواجيح مدير الفعالية، ومدير مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين السيدة زينا أبو السمن، حيث قاموا بجولة ميدانية على أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة، واطّلعوا على البرامج التدريبية المقدمة للطلبة.
وأكد الدكتور عطيات أهمية هذه المبادرات في تمكين الطلبة وتطوير مهاراتهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في دعم الشباب وتأهيلهم للانخراط الفاعل في سوق العمل.
وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من طلبة الجامعة، حيث تجاوز عدد المشاركين (6500) طالب وطالبة، إلى جانب مشاركة فاعلة من سفراء المبادرة الذين أسهموا في تنظيم الفعالية وتعزيز التفاعل داخل الحرم الجامعي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:55

ابن حتوتة يكشف تفاصيل السفينة الموبوءة بفيروس هانتا في الأطلسي

16:49

المومني: قانون الجرائم الإلكترونية لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم

16:46

القرالة يلتقي الملحق الثقافي العراقي

16:43

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع جمعية إنتاج أورنج الأردن تعلن أسماء الرياديات الفائزات في جائزة “ملهمة التغيير”

16:17

وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في منطقة حطين

16:09

عون: حان الوقت لتسلم الجيش مهامه ومستمرون بمساعي إنهاء الحرب

16:03

واشنطن : نسيطر على مضيق هرمز وعودة القتال ضد إيران بيد ترامب

15:52

مدن وبلدات إسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف الحرب وتفتح الملاجئ

15:48

تأييد تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب أحد الإعلاميين

15:38

رشوة داخل أعرق المعابد.. سقوط حارس الكرنك بعد فيديو صدم المصريين

15:35

المستوزرون… حين يختزل الوطن بالمنصب..!

15:31

لتشديد الحصار على إيران.. حاملة الطائرات بوش تعبر بحر العرب

وفيات
وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026