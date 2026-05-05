نقيب الألبسة: وصول معظم بضائع عيد الأضحى من دون تأثير كبير على الأسعار

وطنا اليوم:قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، الثلاثاء، إن البضائع التي تم استيرادها لموسم عيد الأضحى وصل أغلبها إلى الأسواق مع بقاء كمية قليلة من البضائع في مرحلة التخليص الجمركي، مؤكدا عدم وجود نقص في أي نوع من البضائع في الأسواق.

وأكّد علان أن الحركة الشرائية لعيد الأضحى لم تبدأ في الأسواق حتى الآن، متوقعا ارتفاع الطلب في الأيام المقبلة مع اقتراب العيد.

وفيما يتعلق بالأحداث الإقليمية، أشار إلى اتباع خطة بديلة عبر استيراد البضائع بشكل مبكر لتجنب التأخير الحاصل في عمليات الشحن من الأسواق الآسيوية، موضحا أن الأثر المادي على كلف الشحن لن ينعكس بشكل كبير على أسعار البضائع في الأسواق.

وأضاف علان أن الكثير من الخطوط الملاحية تجنبت المرور من مضيق باب المندب وآثرت استخدام مسار رأس الرجاء الصالح مما تسبب بزيادة مدة الشحن 15 يوما.

وأوضح علان أن الظروف الإقليمية لم تنعكس بشكل واضح على مستوى الإقبال على المنتجات المحلية، مشيرا إلى تحسن مستوى الطلب على المنتجات الأردنية في الأسواق الفلسطينية، مرجعا ذلك لمشاكل السفر في الضفة الغربية.

وبخصوص الطرود البريدية، حذر من تزايد الاضطرابات الحاصلة في استيراد البضائع عبر تلك الطرود، وذلك لارتفاع أجور النقل الجوي وعدم قدرة النقل الجوي على استيعاب كمية الطرود البريدية، ناصحا المواطنين بعدم طلب البضائع عبر الطرود البريدية وذلك بسبب ارتفاع المخاطر نظرا للظروف الإقليمية.

وتابع علان حديثه بأن تعطل وصول عدد من الطرود البريدية في عيد الفطر الماضي انعكس إيجابيا وبشكل كبير على حجم الطلب في السوق المحلية، مطالبا بإعادة دراسة آلية التعامل مع الطرود البريدية وتحري العدالة في الأعباء الضريبية بين استيراد البضائع عبر الطرود والبضائع في الأسواق المحلية.