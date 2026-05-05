“صناعة عمان” : مشاريع مبتكرة للطاقة المتجددة تدعم كفاءة المصانع في الاردن

نظّمت غرفة صناعة عمّان بالتعاون مع شركة ميلينيوم للطاقة زيارة ميدانية إلى مقر شركة دواجن تمام في مدينة الزرقاء، بمشاركة مهندسين وفنيين وممثلي عدد من الشركات والمصانع الأردنية، للاطلاع على مشروع مبتكر يجمع بين الطاقة الشمسية الحرارية والمضخات الحرارية ضمن نظام هجين متكامل، وهدفت الزيارة إلى تمكين المشاركين من الاطلاع المباشر على آليات تصميم وتشغيل هذه الأنظمة وأدائها، وبما يساهم في تعزيز قدراتهم الفنية في تقييم وتطبيق حلول الطاقة المتجددة وحلول كفاءة الطاقة داخل مصانعهم بالاضافة الى نقل المعرفة والخبرات القابلة للتطبيق وتحسين الأداء التشغيلي.

وشكل المشروع الذي قامت بتصميمه وتنفيذه شركة ميلينيوم للطاقة، نموذجًا متقدمًا للتكامل بين أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية والمضخات الحرارية، و يساهم في توفير الطاقة الحرارية اللازمة لعمليات الإنتاج بكفاءة عالية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد المشاركون في الزيارة أهمية هذا النوع من المشاريع في دعم تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الحرارية مثل قطاع الدواجن والصناعات الغذائية، مشيرين إلى أن الاطلاع المباشر على التجربة التطبيقية يعزز قدرتهم على تقييم وتبني حلول مشابهة حسب التطبيقات الصناعية داخل منشآتهم وتحقيق وفر ملموس في تكاليف الطاقة.

من جانبه أوضح مدير دائرة التنمية الصناعية في غرفة صناعة عمّان المهندس فضل اللبدي أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة لتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة في مجال الطاقة، بناء قدرات الكوادر الفنية في القطاع الصناعي وتشجيع تبني الحلول النظيفة في مختلف القطاعات الإنتاجية في الأردن. كما أكد أن غرفة صناعة عمان تولي ملف الطاقة أهمية خاصة ضمن خطتها الاستراتيجية إدراكًا لدوره المحوري في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وخفض كلف الإنتاج، ومن خلال المشاركة في مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية والتي يذكر منها ضمن اطار بناء الوعي والتدريب، مشاركة الغرفة في مشروع أكاديمية الطاقة الألمانية في الاردن التي تأسست منذ العام 2023 بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحماية المناخ وحفظ الطبيعة والسلامة النووية من خلال التعاون الدولي الالماني (GIZ) ، وتنظم الدورات التدريبية المتخصصة حسب احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المجالات مثل كفاءة المحركات الكهربائية لدى المصانع ، انظمة التسخين والتبريد الصناعية بالاضافة الى تشغيل وصيانة انظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء .