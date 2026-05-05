مديرية الأمن العام تكرّم “بنك الإسكان” تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية

41 دقيقة ago
وطنا اليوم _

كرّمت مديرية الأمن العام بنك الإسكان، ممثلاً برئيسه التنفيذي عمّار الصفدي، تقديراً لرعاية البنك ودعمه الموصول ليوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي لعام 2026.

ويأتي هذا التكريم تجسيداً للشراكة الراسخة التي تجمع البنك بمديرية الأمن العام، وتثميناً لإيمانه المطلق بجهودها الدؤوبة في حفظ أمن الطرق وسلامة المواطنين، حيث يضع البنك دعم هذه الجهود الوطنية على رأس أولويات مسؤوليته الاجتماعية، انطلاقاً من ثقته بالدور المحوري الذي تقوم به المديرية في الحد من الحوادث المرورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والاقتصادية.

وتعتبر رعاية بنك الإسكان لفعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي للعام 2026، امتداداً لرعايته للاحتفالات السابقة منذ أعوام عدة كجزء من مسؤوليته الاجتماعية، كما أنها تعد تجسيداً حياً لحرصه على المساهمة في معالجة التحديات المجتمعية التي تعد الحوادث المرورية من أبرزها لما تنطوي عليه من خسائر بشرية وما يرافقها من خسائر اقتصادية واجتماعية.

 

 

 


