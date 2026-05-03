برشلونة يهزم أوساسونا.. ونقطة تفصله عن الفوز بـ الليغا

وطنا اليوم:بات برشلونة على بعد نقطة واحدة فقط من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه أوساسونا 2-1، السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 88 نقطة في المركز الأول، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه الأحد مضيفه إسبانيول ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وفي حال فوز ريال مدريد على إسبانيول، سيكفي برشلونة الحصول على نقطة التعادل أو تحقيق الفوز على غريمه التقليدي في كلاسيكو كرة القدم الإسبانية في الجولة المقبلة، لحسم اللقب بشكل رسمي لصالحه.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح برشلونة التسجيل في ⁠الدقيقة ‌81 عندما لعب ماركوس ⁠راشفورد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وارتقى ⁠ليفاندوفسكي ليحولها داخل الشباك برأسه.

وبعد خمس دقائق، ⁠هيأ فيرمين لوبيز الكرة لتوريس الذي بالحارس سيرجيو إيريرا وسددها منخفضة في الشباك.

وقلّص راؤول غارسيا الفارق من مسافة قريبة بعد دقيقتين، لكن أوساسونا لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 لصالح “البلوغرانا”.