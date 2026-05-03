3 ساعات ago
النمسا.. توقيف رجل بتهمة دس سم الفئران في عبوات طعام للأطفال

وطنا اليوم:بعد أسبوعين من تفجر قضية دس سم فئران في عبوات طعام للأطفال تتبع لماركة “هيب” الشهيرة عالمياً، أوقفت الشرطة النمساوية مشتبها به، مشيرة إلى أن الدافع ربما يكون محاولة ابتزاز.
وألقت الشرطة القبص على المشتبه به البالغ 39 عاماً في ولاية بورغنلاند بجنوب فيينا، من دون أن تكشف هويته، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية، أمس السبت.
كما شاركت الشرطة الألمانية في التحقيق باعتبار أن العبوات مصنوعة في ألمانيا.
هذا وتمكنت الشرطة من استعادة خمس عبوات مسممة قبل استهلاكها في النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

ما الدافع؟
إلى ذلك، أعربت الشرطة عن اعتقادها أن الدافع وراء الجريمة ابتزاز الشركة التي سحبت منتجاتها من الأسواق في النمسا.
وتم شراء إحدى العبوات المسممة من سوبر ماركت سبار في ولاية بورغنلاند، وقد تبين أنها تحتوي على 15 ميكروغراما من سم الفئران.
في حين اشتبه بأن عبوة أخرى بيعت في نفس السوبر ماركت كانت مسممة أيضا، ولكن لم يتم العثور عليها حتى الآن.
فيما وجهت إلى المشتبه به تهمة تعمّد تعريض السلامة العامة للخطر والشروع بإلحاق أذى جسدي خطير.
أتى هذا التوقيف بعد أسبوعين من اكتشاف السلطات النمساوية وجود سم فئران في عبوات طعام للأطفال تباع في بعض المتاجر الكبرى، في قضية أثارت غضباً عارماً وقلقاً كبيراً، لا سيما أنها تمس الأطفال.


