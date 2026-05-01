رئيس الاتحاد الفلسطيني يتجاهل نظيره الإسرائيلي في مؤتمر الفيفا

وطنا اليوم:رفض جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الوقوف إلى جانب نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم باسم ‌الشيخ سليمان في لحظة مشحونة خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس.

واستدعى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا كلا الرجلين إلى المنصة، لكن الرجوب رفض الاقتراب من سليمان وهو من عرب 48.

ووضع إنفانتينو يده على ذراع الرجوب ودعاه بإيماءة إلى الاقتراب من سليمان، لكن دون جدوى.

وعندما سُئلت عما قاله الرجوب عند رفضه، قالت نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سوزان شلبي التي كانت حاضرة في القاعة “لا يمكنني مصافحة شخص جلبه الإسرائيليون لتبييض فاشيتهم وإبادتهم الجماعية! نحن نعاني”.

وتنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وعقب ذلك، صعد إنفانتينو إلى المنصة وقال “سنعمل معا، الرئيس رجوب ونائب الرئيس سليمان. دعونا نعمل معا لمنح الأمل للأطفال. هذه قضايا معقدة”.

وفي تصريحات بعد انتهاء المؤتمر، قالت سوزان شلبي إن محاولة إنفانتينو دفع سليمان والرجوب إلى مصافحة بعضهما أظهرت قلة تقدير لخطاب رئيس الاتحاد الفلسطيني، الذي جدد فيه مطالبته بعدم السماح للأندية الإسرائيلية بإقامة فرق لها في مستوطنات بالضفة الغربية.

وأضافت “وضعُه في موقف يُطلب فيه مصافحة الآخر بعد كل ما قيل يُفرغ الخطاب الذي ألقاه الجنرال (رجوب) من مضمونه بالكامل”.

وتابعت “أمضى ‌نحو 15 دقيقة وهو يحاول شرح أهمية القواعد، وكيف يمكن أن يتحوّل هذا بسهولة إلى سابقة تُنتهك فيها ‌حقوق الاتحادات الأعضاء بوقاحة، ثم يتم طيّ الموضوع وكأن شيئا لم يكن. كان الأمر عبثيا”.

وكان الاتحاد الفلسطيني للعبة تقدّم الأسبوع الماضي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار ‌الفيفا بعدم فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الأندية القائمة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ويجادل الاتحاد الفلسطيني منذ فترة طويلة بأن الأندية التي تتخذ من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مقرا لها، وهي أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولة مستقبلية، لا ينبغي أن تشارك في الدوريات التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وقالت الفيفا الشهر الماضي إنه لن يتخذ أي إجراء ضد الاتحاد الإسرائيلي أو الأندية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الوضع القانوني للضفة الغربية لا يزال غير محسوم بموجب القانون الدولي العام.