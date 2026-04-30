راتب ضخم.. كم يدفع مبابي لوالدته فايزة من أجل إدارة مصالحه؟

وطنا اليوم:كشفت تقارير صحفية، عن المبلغ المالي الذي تتقاضاه فايزة العماري، والدة مهاجم ريال مدريد، كيليان مبابي، وذلك بعد مرور عامين تقريبًا على انضمام نجلها للفريق الإسباني.

وأنجز فلورنتينو بيريز مشروعًا طال انتظاره بضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ولكن بعد موسمين، جاءت النتائج دون التوقعات، حيث فشل النادي في التتويج بأي لقب كبير، مع إخفاقات متكررة في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال موسمي 2024-2025 و2025-2026.

في هذا السياق، يقترب المهاجم الفرنسي من منعطف حاسم، متطلعًا إلى بداية جديدة في الموسم المقبل، مع وصول مدرب جديد مُرتقب لإعادة إحياء المشروع.

ويزداد الضغط عليه نظرًا لمكانته التي تُتيح له الحصول على راتب مرتفع للغاية، يُقدر بما بين 30 و35 مليون يورو سنويًا، وفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية.

كم تتقاضى فايزة العماري؟

قالت شبكة (football.fr) إن فايزة العماري، والتي تعمل وكيلة لنجلها مبابي، تتقاضى ما يقارب 4.5 مليون يورو سنويًا لإدارة مصالح اللاعب والإشراف على مؤسسته الخيرية التي تدعم عشرات الأطفال.

ويُقال إن جزءًا من هذه الأموال يُعاد استثماره في أنشطة اللاعب الخيرية.

وأوضحت: “تتقاضى فايزة العماري أجرًا يفوق أجر بعض اللاعبين. وقد أثار هذا الرقم تساؤلات في إسبانيا، حيث تتقاضى والدة مبابي أجرًا يفوق أجر العديد من لاعبي ريال مدريد، بمن فيهم أسينسيو، ولونين، وفران غارسيا، وغولر، وإبراهيم دياز”.

وأضافت: “يُؤجج هذا الوضع النقاشات الدائرة حول الشؤون المالية الداخلية للنادي، والتفاوت في الأجور”.

أما في فرنسا، فلا يُعد هذا الأمر مفاجئًا، وفي مقابلة مع قناة فرانس 2، تحدثت فايزة العامري بصراحة عن دورها في مسيرة ابنها المهنية، وذهبت إلى حد توضيح أنها طلبت ما يصل إلى 30٪ من راتبه مقابل تمثيلها له، مشيرة إلى أنها أرادت “أن تقدم له قيمة