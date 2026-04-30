عيد العمال في أردن الخير… مسيرة بناء وإنجاز في ظل القيادة الهاشمية

أ.د. مصطفى عيروط

في كل عام، ومع إطلالة عيد العمال، نقف وقفة تقدير واعتزاز أمام سواعد أردنية صنعت الإنجاز، وأسهمت في بناء الوطن، ورسّخت معاني العمل والإخلاص والانتماء. ففي أردن الخير، لم يكن العمل مجرد وظيفة، بل رسالة وطنية ومسؤولية أخلاقية، يحملها الأردني بإيمان راسخ بأن البناء لا يتحقق إلا بالعزيمة والجهد الصادق.

لقد شكّل العامل الأردني على الدوام حجر الأساس في مسيرة التنمية الشاملة، في مختلف القطاعات؛ من التعليم إلى الصحة، ومن الصناعة إلى الزراعة، ومن الإدارة إلى ميادين الابتكار. وكان وما يزال شريكًا حقيقيًا في الإنجاز، يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، والتي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأهم نحو المستقبل.

وفي ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، ينعم الأردن بالأمن والاستقرار، وهما الركيزتان الأساسيتان لأي نهضة حقيقية. هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج رؤية استراتيجية، وجهود متواصلة، وتلاحم بين القيادة والشعب، مما جعل من الأردن نموذجًا في المنطقة، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

إن عيد العمال في الأردن هو مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل، وتعزيز ثقافة الإنتاج، وترسيخ قيم العدالة والفرص المتكافئة، ودعم الشباب وتمكينهم، ليكونوا امتدادًا طبيعيًا لمسيرة الآباء والأجداد. كما أنه فرصة لتقدير كل يدٍ عملت، وكل عقلٍ أبدع، وكل جهدٍ صادقٍ أسهم في رفعة هذا الوطن.

وفي أردن الخير والبناء، يبقى العمل هو الطريق نحو المستقبل، وتبقى الإنجازات شاهدة على إرادة قيادة وشعب لا يعرفان المستحيل، نقف جميعا خلف قيادتنا الهاشمية التاريخيه صفًا واحدًا، ماضين بثقة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

كل عام وعمال الأردن بخير…

وكل عام وأردننا أقوى، وأكثر عزيمةً، وأمضى في مسيرة البناء والإنجاز

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه

بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حماه الله وحمى سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.