الفيفا يرفع جوائز المونديال إلى نحو 900 مليون دولار

وطنا اليوم:رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجمالي المبالغ المالية الموزعة في مونديال الصيف المقبل إلى قرابة 900 مليون دولار، عقب مخاوف من التكاليف المتزايدة التي تتحملها المنتخبات المشاركة في النهائيات المقررة في أميركا الشمالية.

وقال الاتحاد الدولي في بيان، إن مجموع الأموال التي ستوزع على المنتخبات الـ48 المشاركة في النهائيات المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، باتت 871 مليون دولار، مقارنة بمبلغ أولي قدره 727 مليون دولار أُعلن عنه في كانون الأول.

وجاء الإعلان عن هذه الزيادة عقب اجتماع لمجلس فيفا قبل انعقاد الجمعية العمومية في فانكوفر الكندية الخميس.

وتأتي الزيادة الكبيرة بعدما أفادت تقارير بأن عددا من أعضاء فيفا تذمروا من أن التكاليف المرتفعة للسفر والضرائب والنفقات التشغيلية قد تؤدي إلى تكبدهم خسائر جراء المشاركة في البطولة.

وسارع فيفا إلى تخفيف هذه المخاوف، رافعا منحة “تكاليف التحضير” من 1.5 مليون دولار إلى 2.5 مليون دولار لكل منتخب متأهل.

كما زادت مكافأة التأهل إلى البطولة من 9 ملايين دولار إلى 10 ملايين.

وتشمل الزيادة الإجمالية أيضا مساهمات إضافية لتكاليف وفود المنتخبات وزيادة مخصصات تذاكر الفرق.

وقال رئيس فيفا السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو في بيان “فيفا فخور بكونه في أقوى وضع مالي في تاريخه، ما يتيح لنا مساعدة جميع الاتحادات الأعضاء بطريقة غير مسبوقة”.

وأضاف “هذا مثال آخر على كيفية إعادة استثمار موارد فيفا في اللعبة”.

ومن المتوقع أن يحقق فيفا نحو 13 مليار دولار من دورة كأس العالم الحالية الممتدة لأربع سنوات والتي تختتم بنهائيات هذا العام التي ستكون الأكبر في التاريخ مع مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

وتتجاوز قيمة الجوائز المالية المخصصة لنسخة 2026 والتي أُعلن عنها العام الماضي، ما قُدِم في مونديال 2022، بزيادة بلغت 50%.

وتأتي الزيادة في المدفوعات في وقت يتعرض فيه فيفا لانتقادات متزايدة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر النهائيات، فيما رفعت بعض السلطات المحلية في الولايات المتحدة تكاليف النقل بشكل كبير خلال الحدث